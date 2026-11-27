الحرس الثوري الإيراني يعلن انفجار واشتعال ناقلة نفط إثر اصطدامها بلغم بحري شرقي مضيق هرمز، وتراجع ناقلة مرافقة لها، أثناء عبورهما بمسار غير مصرح به. ويأتي الحادث ضمن سلسلة استهدافات مماثلة وسط تعثر التفاهمات بين طهران وواشنطن.

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، أن ناقلة نفط انفجرت إثر اصطدامها بلغم بحري شرقي مضيق هرمز.

وأفاد الحرس الثوري، في بيان، بأن ناقلتي نفط حاولتا، في ساعات الصباح، العبور من مضيق هرمز عبر "مسار غير مصرح به".

وذكر البيان أن إحدى الناقلتين انفجرت واشتعلت فيها النيران نتيجة ارتطامها بلغم بحري، بينما اضطرت الناقلة الأخرى التي كانت ترافقها إلى التراجع والعودة.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن، اليوم الخميس، اشتعال النيران في ناقلتي نفط إثر اصطدامهما بألغام بحرية في المضيق، عقب إعلان حوادث مماثلة الثلاثاء والأربعاء.

وفي 28 شباط/ فبراير الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران، ردت عليها طهران بهجمات استهدفت إسرائيل وما قالت إنها منشآت عسكرية أمريكية في دول عربية.

ووقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم في 18 حزيران الماضي، لكن تنفيذها تعثر وسط خلافات بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز.

ومنذ يوليو/ تموز الماضي، تتجدد المواجهات العسكرية بين واشنطن وطهران من حين إلى آخر وتمتد إلى دول عربية بالمنطقة، رغم استمرار المساعي الدبلوماسية لإنهاء النزاع.