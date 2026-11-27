أظهرت النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية في نيوزيلندا خسارة الائتلاف اليميني الحاكم أغلبيته، ما يفتح الباب أمام مفاوضات معقدة لتشكيل حكومة جديدة، وسط احتمال العودة إلى صناديق الاقتراع.

زعيمة حزب "أوبورتشنيتي"، كيولاي وونغ، خلال ليلة الانتخابات في نيوزيلندا، في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 (Getty Images)

دخلت نيوزيلندا مرحلة من الغموض السياسي، بعدما أظهرت النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية، التي أُعلنت اليوم الجمعة، فقدان الائتلاف اليميني الحاكم بقيادة رئيس الحكومة، كريستوفر لوكسون، أغلبيته البرلمانية، فيما بات حزب وسطي يمتلك موقعًا حاسمًا في مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة.

وبينما أشارت النتائج الأولية للانتخابات التي جرت في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري إلى احتفاظ الائتلاف الحاكم بأغلبيته، أظهرت النتائج النهائية خسارة الحزب الوطني، بزعامة لوكسون، مقعدين في البرلمان.

وبات الائتلاف، الذي يضم إلى جانب الحزب الوطني، حزب "نيوزيلندا أولا" الشعبوي وحزب "آكت" الليبرتاري، بحاجة إلى مقعد إضافي لضمان الأغلبية البرلمانية.

وأقر لوكسون، الذي يتولى رئاسة حكومة تصريف الأعمال منذ إجراء الانتخابات، بصعوبة المرحلة المقبلة، محذرًا من أن المفاوضات الرامية إلى تشكيل حكومة جديدة قد تستغرق وقتًا طويلًا.

وقال لوكسون للصحافيين: "أريد أن أكون صريحًا مع النيوزيلنديين، فقد تكون هذه المفاوضات صعبة وقد تستغرق بعض الوقت".

حزب وسطي يمسك بمفتاح تشكيل الحكومة

وفي ظل التوازنات البرلمانية الجديدة، تتجه الأنظار إلى حزب "أوبورتشنيتي" الوسطي، بقيادة كيولاي وونغ، الذي بات دعمُه حاسمًا في مساعي لوكسون للبقاء في السلطة.

وأكد لوكسون أن التوصل إلى اتفاق يضمن استقرار الحكومة المقبلة أهم من الإسراع في تشكيلها، مشددًا على ضرورة قيام حكومة قادرة على العمل بانسجام والاستمرار حتى نهاية ولايتها.

من جانبها، تعهدت وونغ بالتعاون مع الحزب الذي يحظى بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية، لكنها شددت على تمسك حزبها بمطالبه المتعلقة بمواجهة التغير المناخي وأزمة غلاء المعيشة وإصلاح النظام السياسي، معتبرة إياها خطوطًا حمراء غير قابلة للتفاوض.

وتوقعت وونغ، في تصريحات للصحافيين عقب إعلان النتائج النهائية، أن تكون مفاوضات تشكيل الحكومة صعبة، ولم تستبعد احتمال العودة إلى صناديق الاقتراع في حال تعذر التوصل إلى اتفاق.

وكان كل من لوكسون وزعيم حزب العمال المعارض، كريس هيبكينز، قد عقد اجتماعات مطولة مع وونغ عقب الانتخابات، في إطار المساعي لتشكيل الحكومة المقبلة.

ومع إعلان النتائج الرسمية، يُتوقع أن تستمر المشاورات السياسية لأسابيع، وربما لأشهر، قبل اتضاح معالم الحكومة الجديدة، وسط احتمال إجراء انتخابات جديدة في حال فشل المفاوضات.