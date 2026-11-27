قال ترامب إنه لا يزال يجهل ما إذا كان بوتين سيشارك في قمة العشرين المرتقبة في ميامي، وسط تحفظات أوروبية وتعثر المساعي الأميركية لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

ترامب وبوتين خلال لقائهما على هامش قمة "أبيك" في الصين، في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 (Getty Images)

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الخميس، إنه لا يزال يجهل ما إذا كان نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، سيشارك في قمة مجموعة العشرين، المقرر عقدها في مدينة ميامي الأميركية، منتصف كانون الأول/ديسمبر المقبل، في ظل استمرار المساعي الأميركية لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

ولم يتلق ترامب حتى الآن ردًا على الدعوة التي وجهها إلى بوتين في أيلول/سبتمبر الماضي للمشاركة في القمة، رغم اقتراب موعد انعقادها.

وردا على سؤال للصحافيين في منتجعه بمارالاغو بشأن احتمال مشاركة الرئيس الروسي، قال ترامب: "لا أعرف، لكنه إذا أراد المجيء، فبإمكانه ذلك بالتأكيد".

وكان الرئيسان قد التقيا آخر مرة على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في الصين، في وقت سابق من الشهر الجاري، من دون الإعلان عن خطوات لاحقة في أعقاب اللقاء.

وأثارت دعوة بوتين إلى القمة تحفظات لدى حلفاء واشنطن الأوروبيين، في ظل العزلة الدبلوماسية التي يواجهها الرئيس الروسي في الغرب منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.

وفي هذا السياق، دعا المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، إلى توجيه دعوة مماثلة للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، انطلاقًا من احتمال أن تشكل الحرب في أوكرانيا محورًا للمباحثات في حال مشاركة بوتين.

وتأتي هذه التطورات في وقت لم تفلح فيه الجهود الأميركية في التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب الروسية على أوكرانيا، رغم تأكيد ترامب مواصلة العمل مع موسكو وكييف لوقف القتال.

ومن المقرر أن يعقد بوتين مؤتمره الصحافي السنوي في العاشر من كانون الأول/ديسمبر المقبل، قبل أيام من انطلاق قمة العشرين، وسط ترقب لاحتمال إعلانه خلال المؤتمر عن قراره بشأن المشاركة فيها.

في المقابل، يُتوقع أن يشارك الرئيس الصيني، شي جينبينغ، في القمة، ما قد يمهد لعقد لقاء رابع بينه وبين ترامب خلال العام الجاري.