استدعت تركيا السفير الجورجي على خلفية أحداث مباراة بشكتاش، وقال مصدر إنه "طُلب إجراء تحقيق شامل في هذه الأحداث من مختلف جوانبها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المسؤولين عن الاستخدام المفرط للقوة والتدخلات التي استهدفت مواطنينا".

من المواجهات في مدرجات جماهير نادي بشكتاش (Gettyimages)

استدعت أنقرة، الجمعة، السفير الجورجي على خلفية الأحداث التي شهدتها المباراة التي جمعت بشكتاش التركي بهبوعيل بئر السبع الإسرائيلي وأُقيمت على أرض محايدة، غداة وقوع اشتباكات بين جماهير النادي التركي وقوات الأمن الجورجية؛ وفق ما أفادت به مصادر في الدبلوماسية التركية.

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وقال مصدر في وزارة الخارجية التركية: "طُلب إجراء تحقيق شامل في هذه الأحداث من مختلف جوانبها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المسؤولين عن الاستخدام المفرط للقوة والتدخلات التي استهدفت مواطنينا".

وأضاف المصدر أن أنقرة شاركت مع الجانب الجورجي "أدلة ومعطيات مختلفة" تتعلق بالحادثة.

ودفعت هذه الأحداث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى الاتصال بنظيرته الجورجية ماكا بوتشوريشفيلي، مساء الخميس، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) فتح تحقيق في الحادثة.

وكانت جماهير بشكتاش قد رفعت لافتة مؤيدة للفلسطينيين خلال مباراة الخميس، ما استدعى تدخّل الشرطة وأدى إلى توقف اللعب مؤقتا.

وكانت المباراة قد نُقلت من إسطنبول إلى ملعب محايد، لأسباب أمنية.

وأظهرت صور من الملعب جماهير النادي التركي وهي ترفع لافتة كُتب عليها: "انتفضوا في وجه الاحتلال، الحرية لفلسطين"، إلى جانب التلويح بالأعلام الفلسطينية وترديد هتافات مناهضة لإسرائيل، قبل تدخّل قوات الشرطة.

وأفادت وسائل إعلام تركية، بأن الشرطة استخدمت رذاذ الفلفل ضد المشجعين، ما استدعى تقديم الرعاية الطبية لبعضهم.

من جهته، أدان الاتحاد التركي لكرة القدم بشدة ما وصفه بـ"السلوك غير المقبول" من جانب الشرطة الجورجية تجاه جماهير بشكتاش.

في المقابل، أعلنت السلطات الجورجية أن "ثلاثة عناصر من الشرطة تعرضوا لإصابات متفاوتة نتيجة أعمال العنف التي ارتكبها المشجعون"، مشيرة إلى توقيف 16 شخصا على خلفية الأحداث.

وأعلنت جورجيا أيضا الإفراج عن مشجعين أتراك كانوا قد أوقفوا على خلفية الاشتباكات مع الشرطة وفق ما أفاد به وزير الداخلية الجورجي، وذلك عقب تدخلات دبلوماسية تركية رفيعة المستوى.

وأفادت وكالة الأناضول التركية الرسمية، بأن الرئيس رجب طيب إردوغان وجّه وزير العدل أكين غورليك بالتدخل لضمان الإفراج عن المشجعين الـ16 الذين أوقفوا على خلفية الأحداث.

وأعرب وزير الداخلية مصطفى تشيفتشي مساء الجمعة، عن دعم أنقرة الراسخ للفلسطينيين.

وأشاد بمشجعي نادي بشكتاش "الذين رفعوا لافتة كُتب عليها ’الحرية لفلسطين’ ونقلوا معاناة إخواننا وأخواتنا في غزة إلى مدينة باتومي".