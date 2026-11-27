فرانشيسكا ألبانيزي خلال مشاركتها في فعالية حول العدوان الإسرائيلي على غزة، في برشلونة، في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026 (Getty Images)

منعت سلطات كوستاريكا، الخميس، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، من دخول أراضيها، بذريعة وجود "تحذير دولي بشأن صلات لها بأعمال إرهابية"، في خطوة أثارت انتقادات ألبانيزي ودفعت جامعة كوستاريكا إلى مطالبة الحكومة بتوضيح أسباب القرار.

ووصلت ألبانيزي إلى مطار العاصمة سان خوسيه، حيث كان من المقرر أن تتسلم شهادة دكتوراه فخرية من جامعة كوستاريكا الحكومية، تقديرًا لمسيرتها الأكاديمية وعملها في مجال حقوق الإنسان.

وقال رئيس المديرية العامة للهجرة والأجانب التابعة لوزارة الداخلية، عمر باديلا، في تسجيل مصور نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن قرار منع دخول ألبانيزي يستند إلى "تحذير دولي بسبب صلات لها بأعمال إرهابية"، على حد زعمه.

وأضاف أنه يأمل أن تبدد هذه التوضيحات الشكوك بشأن القرار، وما وصفه بـ"التهديد الذي تشكله للأمن القومي".

وفي المقابل، أكد مكتب رئيس جامعة كوستاريكا، التي تعد من أبرز المؤسسات الأكاديمية في البلاد وأعرقها، أن سلطات الهجرة منعت ألبانيزي من الدخول، مطالبًا الحكومة بتقديم مبررات لهذا الإجراء.

وانتقدت ألبانيزي القرار في منشور عبر منصة "إكس" من داخل المطار، قائلة: "ترى الوجه الحقيقي للإمبراطورية يوم تمسّ وترًا حساسًا أو تتخطى الحدود التي رسمها".

ووصفت المقررة الأممية، في تصريحات لاحقة لإذاعة تابعة للجامعة، ما تعرضت له بأنه "عار"، مضيفة أن "ما جرى مؤسف حقًا".

في المقابل، رحّب سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، بقرار كوستاريكا، موجهًا اتهامات إلى ألبانيزي باستغلال تفويضها الأممي لنشر الدعاية وإضفاء الشرعية على منظمات تصنفها إسرائيل إرهابية.

وتُعد ألبانيزي، وهي خبيرة قانونية إيطالية عيّنها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عام 2022، من أبرز المنتقدين للسياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، إذ اتهمت إسرائيل مرارًا بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وجرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتؤدي ألبانيزي مهامها بصفتها خبيرة مستقلة، ولا تتحدث باسم الأمم المتحدة، كما تخضع لعقوبات أميركية على خلفية مواقفها وانتقاداتها لإسرائيل، تفرض قيودًا على معاملاتها المالية والمصرفية.

ويأتي قرار منع دخولها في ظل تقارب بين حكومة كوستاريكا وإسرائيل في المجالات التجارية، منذ تولي الرئيسة لاورا فرنانديز، الحليفة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، منصبها في أيار/ مايو الماضي.

وكانت جامعة كوستاريكا قد أوضحت أن اختيار ألبانيزي لنيل التكريم السنوي جاء تقديرًا لمسيرتها الأكاديمية وخبرتها وأبحاثها وجهودها في كشف الانتهاكات.