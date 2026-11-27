شهدت عدة دول تطورات سياسية وأمنية، بينها غارات في اليمن، واعتراض مسيّرة قرب الحدود الروسية. كما برزت تحذيرات أممية من تفاقم الجوع في مناطق إفريقية إلى جانب تحركات سياسية وانتخابية في إسبانيا ونيوزيلندا وفنزويلا وغينيا بيساو.

تصاعد الدخان من مستودع للطعام في صنعاء إثر غارة سعودية (Gettyimages)

قُتل 11 شخصا في اليمن في غارة جوية شنّها التحالف العسكري بقيادة السعودية الداعم للحكومة المعترف بها دوليا؛ وفق ما أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين المدعومين من إيران.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأعلن المتحدث باسم التحالف تركي المالكي في منشور على منصة "إكس"، اعتراض "طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة الرياض".

الولايات المتحدة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في منشور على منصته "تروث سوشال"، إنه يؤيد إجراءات رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي لمكافحة تهريب النفط وحصر السلاح بيد الدولة.

من جهة أخرى، قلّل ترامب الخميس في تصريح للصحافيين في منتجعه في مارالاغو من أهمية تَشارُك روسيا والصين معلومات استخباراتية مع إيران، في ظل تقارير تشير إلى أن حليفتي طهران ساعدتاها في استهداف قواعد عسكرية أميركية.

وأشار إلى أنه ليس متأكدا مما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيحضر قمة مجموعة العشرين المقبلة في ميامي.

لاتفيا/ الناتو

أفاد الجيش اللاتفي بأن مقاتلات تابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) وطائرة مسيرة اعتراضية أقلعت خلال الليل بعدما اخترقت طائرة مسيرة المجال الجوي للبلاد لفترة وجيزة قرب الحدود مع روسيا.

ألمانيا

نعت شركة "راينميتال" الألمانية للصناعات الدفاعية اثنين من موظفيها قتلا في الكويت جراء هجوم بطائرة مسيّرة الخميس.

كوستاريكا/ الأمم المتحدة

منعت كوستاريكا المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي من دخول البلاد وبررت أجهزة الهجرة ذلك بورود "تحذير دولي بشأن صلات لها بأعمال إرهابية".

تركيا

أعلنت النيابة العامة التركية توقيف مقدّمَي برامج سابقين في قناة تلفزيونية معارضة وضعت السلطات يدها عليها الشهر الماضي، وإصدار مذكرة توقيف بحق منسق الأخبار في القناة.

بريطانيا

أعلنت وزارة العمل البريطانية أنها تعرّضت لحادث إلكتروني أجبرها على إيقاف بعض خدماتها "كإجراء احترازي".

الأمم المتحدة/ إفريقيا

حذرت وكالتان تابعتان للأمم المتحدة معنيتان بالغذاء من تفاقم الجوع خلال الأشهر الستة المقبلة في 16 منطقة تقع معظمها في إفريقيا، فيما تؤدي النزاعات المستمرة إلى تدهور الأوضاع المتردية أصلا في دول مثل السودان واليمن.

إسبانيا

تدخل الحملة الانتخابية في إسبانيا يومها الأخير قبل إجراء الانتخابات التشريعية الأحد، فيما يأمل رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز بالفوز رغم استطلاعات الرأي التي تتوقع وصول اليمين إلى السلطة بدعم من اليمين المتطرف.

أستراليا

فرضت أستراليا عقوبات مرتبطة بتمويل الإرهاب على رجلين اتُّهما بتنفيذ هجمات معادية للسامية عبر افتعال حرائق بتكليف من الحرس الثوري الإيراني.

فنزويلا

أطلقت زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو مبادرتها القاضية بتشكيل جمعيات شعبية محلية بهدف جمع مقترحات لبرنامج حكومي مستقبلي ومسار للانتقال الديمقراطي.

سنغافورة

أعلنت حكومة سنغافورة أنها تتواصل مع الشركات المحلية بشأن تشديد الولايات المتحدة لضوابط التصدير على رقائق الذكاء الاصطناعي الالكترونية المتطورة التي صممتها شركة التكنولوجيا العملاقة "إنفيديا".

نيوزيلندا

أظهرت النتائج النهائية للانتخابات النيوزيلندية، فقدان الائتلاف اليميني الحاكم بقيادة رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون أغلبيته البرلمانية، ما يدخل البلاد في حالة من عدم اليقين السياسي، في ظل بروز حزب وسطي بات يمتلك الآن القدرة على ترجيح كفة أي ائتلاف محتمل.

غينيا بيساو

أعلن المجلس العسكري الحاكم في غينيا بيساو، أنه أرجأ لعامين الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي كانت مقررة الشهر المقبل.