غادرت فرانشيسكا ألبانيزي كوستاريكا متجهة إلى المكسيك، بعد منعها من دخول الدولة الآخذة بالتقرب من إسرائيل، وذلك على وقع موقف ألبانيزي المناهض بحدة للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، وسائر إجراءاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

أعلنت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، مغادرة كوستاريكا متوجهة إلى المكسيك السبت، وذلك بعد أن منعتها السلطات من دخول البلاد.

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ونشرت ألبانيزي على منصة "إكس" قائلة: "وداعا، في الوقت الراهن. سأعود، أعدكم بذلك، حين تتحرر كوستاريكا مجددا"، مرفقة منشورها بصورة لها على متن طائرة.

Gracias, pueblo de Costa Rica.

Adiós, por ahora. Volveré, lo prometo, cuando Costa Rica vuelva a ser libre. pic.twitter.com/W6RkcZ2h3F — Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) November 28, 2026

وجاء ذلك عقب حصولها على أمر قضائي يسمح لها بالراحة لبضع ساعات في فندق بالمطار قبل موعد مغادرتها المقرر إلى المكسيك، بعدما منعتها كوستاريكا من الدخول بسبب "تحذير دولي بشأن صلات لها بأعمال إرهابية".

ووصلت ألبانيزي إلى مطار سان خوسيه أول من أمس، الخميس، لتسلم دكتوراه فخرية من جامعة كوستاريكا، وهي مؤسسة عامة مرموقة، لكن بسبب منعها من دخول البلاد أقيمت المراسم في نهاية المطاف عن بعد مع إلقاء المقررة الأممية كلمة عبر الفيديو.

وقالت في كلمتها من المطار: "أشعر باستياء عميق إزاء قيام حكومة كوستاريكا بنشر معلومات كاذبة تربطني بالإرهاب".

كذلك، اتهمت حكومة كوستاريكا بدعم نظام "فصل عنصري" في الأراضي الفلسطينية، وأضافت قائلة: "الدفاع عن حقوق الإنسان ليس إرهابا، وينبغي محاسبة الحكومة على هذه المزاعم، عملا بمبدأ سيادة القانون".

وتأتي هذه الملاحقات عقب اتهام ألبانيزي إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية.

ومن الجانب الآخر، تعد رئيسة كوستاريكا، لاورا فرنانديز، حليفة وثيقة للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وقد باشرت منذ تولي منصبها في أيار/ مايو إنشاء تقارب مع إسرائيل حول المسائل التجارية.

وكانت ألبانيزي نددت في كانون الأول/ ديسمبر الماضي باتفاقية التجارة الحرة بين كوستاريكا وإسرائيل، ودعت إلى تعليق المصادقة عليها، ما أثار انتقادات من الحكومة التي اتهمتها بالتدخل في شؤون البلاد الداخلية.