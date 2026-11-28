حذرت إيران العراق من أن يصبح "أداة لترامب"، في أعقاب تقارير أفادت بأن بغداد أغلقت عدة معابر حدودية في أعقاب مساعي الولايات المتحدة لفرض حصار على الحدود البرية لإيران.

من أحد المعابر الحدودية بين إيران والعراق (Gettyimages)

حذر مستشار المرشد الأعلى لإيران، محمد مخبر، العراق من أن يصبح "أداة لترامب" بعد تقارير أفادت بأن بغداد أغلقت عدة معابر حدودية في أعقاب مساعي الولايات المتحدة لفرض حصار على الحدود البرية لإيران.

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وقال مخبر، إنه "لا ينبغي على العراق أن يكون أداة لتنفيذ سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الحدود".

وكتب في تغريدة على حسابه في منصة "إكس"، أن "على بغداد أن تكون متيقظة بشأن مسألة الحدود حتى لا تصبح أداة في أيدي أعداء الإسلام، وأداة لتنفيذ سياسات ترامب".

وأضاف مخبر "في هندسة سياستنا الخارجية، يعد المصير المشترك مع الجيران مبدأ أساسيا".

وتابع "وقفت إيران إلى جانب الشعب العراقي بكل قوتها في أحلك الظروف، وأثبتت صداقتها. هذا الرابط المتين يتطلب من بغداد أن تكون متيقظة بشأن مسألة الحدود حتى لا تصبح أداة في أيدي أعداء الإسلام، وأداة لتنفيذ سياسات ترامب الإجرامية"؛ على حد تعبيره.

وكان قائد قوات الحدود العراقية، محمد عبد الوهاب سكر السعيدي، قد أعلن الخميس، إغلاق معبر الوليد الحدودي بين العراق وسورية، وكذلك منفذ سرتك بشته بين العراق وإيران.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن السعيدي، قوله إن "قيادة قوات الحدود أغلقت معبر الوليد بين العراق وسورية، الواقع شمالي ربيعة، وكذلك منفذ سرتك بشته بين العراق وإيران في محافظة حلبجة"، مبينًا أن "المنفذين كانا يداران من قبل إقليم كردستان".