رصدت القوات الأميركية 6 مسيرات قرب قاعدة "ليكنهيث" الجوية شرقي إنجلترا، في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، واستخدمت أنظمة مضادة للمسيرات لإبعادها من غير القدرة على ضبطها، وسط شكوك بوقوف إيران وراء الحادثة.

أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية بأن القوات الأميركية استخدمت أنظمة مضادة للطائرات المسيرة، لإبعاد 6 مسيرات حلقت قرب قاعدة "ليكنهيث" الجوية في مقاطعة سوفولك شرقي إنجلترا.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، السبت، أن المسيرات حلقت بالقرب من القاعدة الجوية في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

وأوضحت أن المسيرات ابتعدت عن المنطقة عقب تفعيل الأنظمة المضادة لها، دون التمكن من ضبطها.

وأشارت المصادر إلى أن إيران تعد المشتبه به الرئيسي في الحادثة، وأن عدم ضبط المسيرات أثار تساؤلات بشأن ما إذا كانت تحمل أي حمولات.

وأضافت أن المسؤولين الأميركيين والبريطانيين لا يمكنهم استبعاد احتمال تزويد المسيرات بأسلحة أو معدات تجسس أو تجهيزات أخرى.

ولفتت المصادر إلى أن أفراد القوات الأميركية في القاعدة تلقوا في أثناء الحادثة تعليمات بالاحتماء في أماكن وجودهم إثر صدور تحذير أمني.

وتعد "ليكنهيث"، التي تضم نحو 7 آلاف فرد، أكبر قاعدة أميركية للطائرات المقاتلة في أوروبا، وتُستخدم لنقل الطائرات المتجهة إلى الحرب، وقد انطلقت من القاعدة نحو 100 طائرة حربية إلى المنطقة منذ كانون الثاني/ يناير.