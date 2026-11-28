يُتوقَع أن تشمل التظاهرات أكثر من 30 مدينة، من بينها باريس وليل وليون ومرسيليا، في مناسبة اليوم الدولي لمناهضة العنف ضد النساء، الذي يصادف 25 تشرين الثاني/نوفمبر.

تشهد فرنسا، السبت، تظاهرات جديدة دُعي إليها في مختلف أنحاء البلد، احتجاجا خصوصا على العنف ضد النساء، في سياق الحراك الاجتماعي المتواصل الذي تتصاعد على وَقعِه الحملة لانتخابات 2027 الرئاسية.

ويُتوقَع أن تشمل التظاهرات أكثر من 30 مدينة، من بينها باريس وليل وليون ومرسيليا، في مناسبة اليوم الدولي لمناهضة العنف ضد النساء، الذي يصادف 25 تشرين الثاني/نوفمبر.

وقالت الأمينة العامة لنقابة "الكونفدرالية العامة للعمل" (سي جي تي)، صوفي بيني، لوسائل الإعلام، "ندعو إلى تنظيم مدٍّ نسوي جارف في كل مدننا، لنقول إنّ العنف الجنسي وعنف التمييز على أساس الجنس يجب أن يتوقفا طبعا"، مشدِّدة أيضا على ضرورة "وضع حدٍّ للعنف الاقتصادي".

وتندرج هذه التظاهرات النسوية في سياق تصعيد في الشارع بدأ في أيلول/سبتمبر الفائت، وتداخلت فيه احتجاجات متنوعة، من بينها تظاهرات لطلاب مدارس ثانوية احتجاجا على ظروف التعليم المتدهورة ونظام التوجيه الجامعي، واحتجاجات واسعة على غلاء المعيشة وتراجع القدرة الشرائية والخدمات العامة، وسيكون هذا الأسبوع السابع على التوالي يشهد تظاهرات يوم السبت.

إلّا أن هذا الحراك المتعدّد الأشكال، الذي شهد مواجهات عدة مع قوات الأمن، بدأ يفقد زخمه، على ما أظهر تراجُع عدد المتظاهرين في الأسابيع الأخيرة، وفقا لإحصاءات المنظمين والشرطة، إذ لم يتجاوز عشرات الآلاف الأسبوع الفائت، في حين بلغ مئات الآلاف في 17 تشرين الأول/أكتوبر.

تظاهرتان في باريس

وتوقعت شرطة باريس مشاركة نحو 40 ألفا في تظاهرتين منفصلتين، إحداهما بدعوة من التجمع النسوي "نو توت" #NousToutes ("جميعنا") للتنديد بـ"العنف القائم على النوع الاجتماعي (...) وعنف الدولة"، فيما تهدف الأخرى، التي تنظمها جمعيات ونقابات منضوية ضمن تجمع "غريف فيمينيست" Greve feministe ("إضراب نسوي")، إلى المطالبة بـ"القضاء على العنف ضد النساء".

كذلك يشهد السبت تحركا جديدا للطلاب، الذين شكلوا، منذ أيلول/سبتمبر، العصب الرئيسي للحراك الاجتماعي.

ودعت تنسيقية "السترات الصفراء" أيضا إلى التظاهر، السبت، ضد العنف الجنسي وذلك القائم على النوع الاجتماعي، ومن أجل المساواة بين النساء والرجال، بعدما كان غلاء المعيشة محور الاحتجاجات السابقة هذه السنة لهذه الحركة التي نشأت في فرنسا عام 2018.

قانون شامل

وتتركز المطالب النسوية على إقرار اقتراح القانون الشامل ضد العنف الجنسي وعنف التمييز على أساس الجنس، الذي أقرته الجمعية الوطنية في تشرين الأول/أكتوبر، ويتوقع أن يناقشه مجلس الشيوخ في كانون الثاني/يناير.

وأُعِدَّ هذا الاقتراح بنتيجة تحركات نسوية، وأُدرج في جدول أعمال البرلمان بعد الضجة التي أثارتها جريمة قتل التلميذة ليانا، البالغة 11 عاما، في الربيع الفائت، ويلحظ إجراءات تمتد من الوقاية إلى جبر الضرر، تهدف إلى وضع حد لكل حلقات سلسلة العنف ضد النساء والأطفال.

وكان نحو 17 ألف شخص شاركوا العام المنصرم في باريس، ومثلهم في مناطق أخرى، في التظاهرات التي أقيمت بمناسبة يوم مكافحة العنف ضد النساء، بحسب الشرطة.

وأفاد تقرير رسمي نُشر الأربعاء بأن جرائم قتل النساء بلغت نحو مئة العام الفائت، وبأن 272 ألف امرأة تعرّضن للاغتصاب عام 2024، و1,3 مليون للتحرش الجنسي.