أعلن الحرس الثوري الإيراني، صباح السبت، انفجار ناقلتي نفط واندلاع حرائق فيهما إثر اصطدامهما بألغام بحرية خلال ساعات الليل، إحداهما قرب الساحل العُماني والأخرى شرقي مضيق هرمز.

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يأتي ذلك في وقت يتواصل فيه التصعيد البحري بين الولايات المتحدة وإيران في منطقة الخليج ومضيق هرمز، وسط تعثر الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية بشأن حرية الملاحة، واستمرار المخاوف من تداعيات المواجهة على إمدادات الطاقة العالمية وأسعار النفط.

بحرية الحرس الثوري الإيراني، أعلنت، الجمعة، عن تعرض ناقلة نفط لانفجار في مضيق هرمز إثر اصطدامها بلغم بحري، فيما اضطرت ناقلة أخرى إلى العودة أدراجها، بحسب بيان نقلته وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء.

وقال الحرس الثوري إن الناقلتين حاولتا عبور المضيق عبر مسار وصفه بأنه غير مصرح به، دون أن يكشف عن هويتهما أو جنسيتهما، أو يقدم معلومات بشأن مصير طاقميهما وحجم الأضرار الناجمة عن الانفجار.

وجاء الإعلان الإيراني في أعقاب إعلان مماثل خلال الأسبوع الجاري، بشأن تعرض ناقلتي نفط لانفجارات واندلاع حرائق فيهما قرب السواحل العمانية، إثر اصطدامهما بألغام بحرية، وفق رواية الحرس الثوري.

واشنطن تعطل سفينة تجارية في خليج عمان

في المقابل، أعلنت القيادة المركزية الأميركية تعطيل سفينة تجارية ترفع علم بالاو، بعدما حاولت مغادرة ميناء بندر عباس الإيراني، في ما وصفته بمحاولة لخرق الحصار البحري الأميركي المفروض على الموانئ الإيرانية.

وقالت القيادة المركزية إن القوات الأميركية عطلت نظام الدفع في السفينة التي تحمل اسم "باسيفيك آرتشر"، الخميس، في خليج عمان، مؤكدة عدم إصابة أي من أفراد طاقمها المدني.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، فإن هذه السفينة هي الخامسة عشرة على الأقل التي تعلن الولايات المتحدة تعطيلها منذ بدء فرض الحصار البحري على إيران، والسادسة منذ استئناف فرض الحصار في تموز/ يوليو الماضي.

طهران تتوعد بكسر الحصار الأميركي

جدد محمد مخبر، مستشار المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، التأكيد على عزم بلاده على كسر الحصار الأميركي، مشددًا على أن مضيق هرمز سيظل مغلقًا.

من جانبه، قال قائد البحرية الإيرانية، شهرام إيراني، إن الجهود الرامية إلى كسر الحصار متواصلة، وإن الموانئ الإيرانية تواصل نشاطها، مشيرًا إلى عمليات لمرافقة السفن البحرية.

واتهم إيراني الولايات المتحدة بالسعي إلى شل الاقتصاد الإيراني من خلال القيود المفروضة على حركة الملاحة من الموانئ الإيرانية وإليها.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الخلافات بين طهران وواشنطن بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم التي وقعها الطرفان في حزيران/ يونيو الماضي، عقب الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 شباط/ فبراير الماضي.

وتربط طهران إعادة فتح مضيق هرمز بوقف الأعمال العدائية الأميركية والإسرائيلية، والحصول على ضمانات تحول دون تجدد الحرب، ورفع العقوبات والقيود المفروضة على موانئها.

تزايد المخاطر التي تواجه الملاحة التجارية

أظهر تقرير صادر عن المركز المشترك للمعلومات البحرية، الخميس، استمرار ارتفاع مستوى المخاطر التي تواجه السفن التجارية في المنطقة، وتعرض 17 ناقلة لهجمات في مضيق هرمز منذ مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

وأشار التقرير إلى أن حركة الملاحة التجارية عبر المضيق لا تزال دون مستوياتها المسجلة في العام 2025، في ظل استمرار الاعتداءات على السفن والقيود المفروضة على حركة الملاحة.

ولفت المركز إلى أن الروايات الإيرانية بشأن اصطدام ناقلات النفط بألغام بحرية لم تحظ، حتى موعد صدور التقرير، بتأكيد من السلطات الرسمية المختصة.

ارتفاع أسعار النفط ومخاوف بشأن الإمدادات

وانعكس التصعيد في مضيق هرمز، إلى جانب الهجمات التي تعرضت لها منشآت نفطية سعودية خلال الأيام الأخيرة، على أسواق الطاقة العالمية، وسط مخاوف من تفاقم اضطرابات الإمدادات النفطية من منطقة الخليج.

وبلغ سعر خام برنت 96.60 دولارًا للبرميل خلال تعاملات الجمعة، فيما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 85.14 دولارًا للبرميل، بحسب وكالة "رويترز".

وكانت وزارة الطاقة السعودية قد أعلنت تعرض مصفاة جازان لمقذوف، الخميس، ما أسفر عن مقتل عامل نيبالي وتوقف بعض العمليات في المصفاة بصورة مؤقتة.

وجاء ذلك بعد يوم من إعلان جماعة الحوثيين تنفيذ هجمات استهدفت منشآت نفطية في رأس تنورة بالسعودية.

وبحسب تقديرات شركة "ريستاد إنرجي" لأبحاث الطاقة، التي أوردتها وكالة "أسوشيتد برس"، تراجعت صادرات النفط من المنطقة خلال تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري بنحو 20% مقارنة بالشهر السابق.

وتتجه الأنظار أيضًا إلى الاجتماع المرتقب لتحالف "أوبك+"، الأحد، في ظل استمرار اضطرابات الإمدادات، وسط تقارير عن اتفاق مبدئي بين الدول الأعضاء على الإبقاء على مستويات الإنتاج المستهدفة خلال الربع الأول من العام المقبل.