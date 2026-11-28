وقع الانفجار في مدرسة إعدادية بولاية كونار الحدودية مع باكستان، فيما لم تتضح أسبابه أو الحصيلة الدقيقة للضحايا.

أعلنت الشرطة الأفغانية، اليوم السبت، أن انفجارًا في مدرسة إعدادية بولاية كونار، شرقي البلاد، أسفر عن مقتل وإصابة عدد من التلاميذ.

وقال المتحدث باسم شرطة الولاية، فريد دهقان، إن الانفجار وقع عند الساعة العاشرة صباحًا في المدرسة الواقعة بمنطقة أندر سير، مضيفًا أن فرق التحقيق موجودة في الموقع.

ولم تتوافر على الفور معلومات عن سبب الانفجار أو العدد الدقيق للقتلى والمصابين.

وفي آب/ أغسطس الماضي، أصيب أكثر من 40 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 9 و14 عامًا، في هجوم بقنبلة يدوية استهدف مجمّعًا مدرسيًا في العاصمة الأفغانية كابول.