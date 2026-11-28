انفجار ناقلتي نفط واحتراقهما إثر اصطدامهما بألغام بحرية في هرمز، وحذر الحرس الثوري السفن من "ألغام شديدة التدمير" في المضيق. فيما أعلنت واشنطن تعطيل سفينة تجارية حاولت كسر الحصار المفروض على موانئ إيران.

أعلن الحرس الثوري الإيراني، ليل الجمعة – السبت، تعرض ناقلتي نفط للانفجار إثر اصطدامهما بألغام بحرية في مضيق هرمز.

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وقالت القوة البحرية التابعة للحرس الثوري، إن "ناقلة نفط مخالفة تعرضت قبل ساعات لانفجار واندلاع حريق إثر اصطدامها بلغم بحري عند مدخل ميناء خصب، فيما تعرضت ناقلة نفط أخرى للانفجار والحريق أثناء سيرها في مسار غير مسموح به شرق مضيق هرمز".

وذكرت "حاولت ناقلتا النفط، شأنهما شأن ناقلات النفط التي انفجرت سابقا، العبور سرا عبر مسار زائف في مضيق هرمز، بعد إطفاء أنظمة تحديد المواقع، إلا أنهما تعرضتا للانفجار والحريق بالقرب من السواحل الجنوبية وميناء خصب".

وحذرت القوة البحرية التابعة للحرس الثوري، من أن "كامل المسار الزائف وغير المسموح به في مضيق هرمز ملوث بألغام شديدة التدمير، وأن محاولات ناقلات النفط، حتى بدعم جوي من الجيش الأميركي، لن تنقذها من الاصطدام بالألغام البحرية".

ومن جانبه، قال الجيش الأميركي، مساء الجمعة، إنه عطل سفينة تجارية حاولت اختراق الحصار الأميركي المفروض على موانئ ​إيران، في حين قال مستشار الزعيم الأعلى الإيراني إن طهران ‌ستبقي مضيق هرمز مغلقا، متعهدا في الوقت ذاته بكسر الحصار.

وذكرت القيادة المركزية الأميركية في بيان، أن طائرات عسكرية أطلقت ذخائر دقيقة أصابت ​مؤخرة السفينة "باسيفيك آرتشر" التي ترفع علم بالاو، ​الخميس، في خليج عمان بعد مغادرتها مدينة بندر عباس ⁠الإيرانية، مما أدى إلى تعطيل نظام دفع السفينة ​في حين لم يُصب أي من أفراد طاقمها المدنيين ​بأذى.

وكانت الولايات المتحدة قد أعادت فرض حصارها البحري على الموانئ الإيرانية في تموز/ يوليو، وأعلنت في وقت سابق من هذا الشهر عن ​تشكيل قوة "البوابة الحديدية" (آيرون جيت) لتقييد حركة الأسلحة والمواد الخاضعة ​للعقوبات عبر الحدود البرية الإيرانية وبحر قزوين.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن مستشار المرشد الإيراني ‌محمد ⁠مخبر، قوله "لن يُعاد فتح مضيق هرمز، ولن نسمح باستمرار الحصار". ولم يُفصح مخبر عن تفاصيل خطط إيران ​لكسر الحصار.

من ناحية ​أخرى، قال ⁠قائد البحرية الإيرانية شهرام إيراني للتلفزيون الحكومي "عملية كسر الحصار الذي يفرضه العدو جارية، وموانئنا ​تعمل اليوم. وعلى عكس كل الدعاية، تجري ​عمليات ⁠المرافقة البحرية، ونحن نقف إلى جانب مالكي السفن والبحارة".

وأضاف "يحاول العدو قطع شريان الحياة عن اقتصادنا بأي طريقة ممكنة، ⁠وفشل ​في ذلك حتى الآن"، من دون أن ​يقدم تفاصيل.