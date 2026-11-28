كتب سوبيانين على تلغرام "بين الساعة 23,00 في 27 تشرين الثاني/نوفمبر والساعة 7,00 في 28 تشرين الثاني/نوفمبر، توجهت 462 مسيّرة جوية إلى منطقة موسكو"، مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية أسقطت معظمها "في المحيط البعيد".

أعلن رئيس بلدية موسكو، سيرغي سوبيانين، السبت، أن أوكرانيا أطلقت خلال الليل مئات المسيرات باتجاه منطقة موسكو، تم إسقاط عدد منها.

وكتب سوبيانين على تلغرام "بين الساعة 23,00 في 27 تشرين الثاني/نوفمبر والساعة 7,00 في 28 تشرين الثاني/نوفمبر، توجهت 462 مسيّرة جوية إلى منطقة موسكو"، مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية أسقطت معظمها "في المحيط البعيد".

وتابع "جرى تدمير 123 مسيرة بالإجمال عند اقترابها من موسكو"، بدون إضافة المزيد من التفاصيل، ولا سيما بشأن ضحايا أو أضرار.

وصعدت روسيا وأوكرانيا هجماتهما المتبادلة في الأشهر الأخيرة باستخدام مسيرات وصواريخ، فيما تقترب الحرب التي بدأت مع الغزو الروسي لأوكرانيا من إتمام عامها الخامس، وسط تعثر المحادثات الرامية إلى وضع حد لها.