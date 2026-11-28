أعلنت السعودية التصدي لعدد من صواريخ باليستية وصواريخ كروز أطلقها الحوثيون تجاه المملكة، وفي غزة قصفت إسرائيل عيادة طبية ما أسفر عن استشهاد عاملين في منظمة "أطباء بلا حدود"...

أقرباء أحد الشهيدين العاملين في "أطباء بلا حدود" الذين اغتالتهما إسرائيل بقصف عيادة طبية، السبت (Getty Images)

شهد اليوم، السبت، تواصل الضربات المتبادلة بين المملكة العربية السعودية والحوثيين، إذ أفادت المملكة باعتراض عدد من الصواريخ، فيما ذكرت وسائل إعلامية يمنية قصف الرياض للعاصمة صنعاء. وفي قطاع غزة، واصلت إسرائيل عدوانها على القطاع الصحي باستهداف عيادة طبية واستشهاد عاملين في منظمة "أطباء بلا حدود"، التي استنكرت الاعتداء ونددت به، فيما زعمت إسرائيل أن الشهيدين عضوان في حركة حماس دون تقديم أدلة على ذلك.

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النزاع السعودي - الحوثي

أعلن التحالف بقيادة السعودية اعتراض صاروخ كروز كان يستهدف العاصمة الرياض، وصواريخ باليستية أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية، بعد أن أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين بشن السعودية ضربات في صنعاء.

وفي خبر آخر، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن مسلحين سيطروا على سفينة قبالة الساحل الجنوبي لليمن.

الحرب على غزة

نددت منظمة "أطباء بلا حدود" باستشهاد اثنين من موظفيها في غارة إسرائيلية استهدفت عيادة تابعة لها في قطاع غزة، فيما قال الجيش الإسرائيلي إن الشخصين المستهدفين "إرهابيان" من حركة حماس.

روسيا

أعلنت روسيا إسقاط أكثر من 1,200 طائرة مسيرة أوكرانية أطلقت ليل الجمعة - السبت على عدد من مناطقها، من ضمنها منطقة العاصمة موسكو.

فرنسا

تشهد فرنسا تظاهرات جديدة دعي إليها في مختلف أنحاء البلد احتجاجا خصوصا على العنف ضد النساء، في سياق الحراك الاجتماعي المتواصل الذي تتصاعد على وقعه الحملة لانتخابات 2027 الرئاسية.

الولايات المتحدة الأميركية

نفى الجيش الأميركي وجود أي مشكلات في أمن أنظمته المعلوماتية، عقب تقارير إعلامية أفادت باختراق النظام السحابي للقوات الجوية، في ما قد يكون أحدث اختراق بارز للبنية التحتية الرقمية الأميركية في الأسابيع الأخيرة.

تايوان

أعيد انتخاب رئيس بلدية تايبيه، تشيانغ وان آن، إثر منافسة محتدمة مع بوما شين المعروف بانتقاداته للصين، في إطار انتخابات محلية أجريت في أنحاء تايوان.

أستراليا

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إسبانيا

أعلن وزير السياسة الإقليمية الإسباني أن حصيلة غرق قارب مهاجرين تم إنقاذهم الجمعة قرب جزيرة "إل هييرو" قبالة جزر الكناري، ارتفعت إلى 14 قتيلا.

أفغانستان

أسفر انفجار عرضي قرب مدرسة في مدينة أسد آباد في شرقي أفغانستان عن مقتل 7 تلاميذ وإصابة نحو 100، وفق ما أفاد نائب المتحدث باسم الحكومة، حمد الله فطرت.

جنوب السودان

ينهي جنوب السودان تسجيل الناخبين بعدما شهدت تسجيل مليون اسم استعدادا لأول اقتراع في تاريخ أحدث دولة في العالم، وسط معدلات فساد مرتفعة وصراعات عرقية.

نيجيريا

تتواصل أعمال العنف بين الجماعات العرقية في غربي نيجيريا، إذ تواصل عصابات مسلحة شن هجمات يقومون خلالها بإحراق قرى وإثارة الرعب فيها، بعد أسبوع على مواجهات أسفرت عن سقوط عشرات القتلى.

بورما

استهدفت غارة جوية في بورما منزلا يشهد مراسم زفاف بحسب شاهد عيان تحدث عن سقوط 17 قتيلا، في حين أظهرت صور مقتل 6 أشخاص على الأقل.

البيرو

شهدت مدن عدة في البيرو والإكوادور فيضانات أمس الجمعة، إثر هطول أمطار غزيرة في المنطقة مرتبطة بظاهرة "إل نينيو" المناخية التي بلغت شدة استثنائية.

فنزويلا

التقى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، أمس الجمعة رئيسة فنزويلا بالوكالة، ديلسي رودريغيز، في إطار أول زيارة رسمية لأرفع مسؤول في المنظمة لفنزويلا بعد سنوات من التوتر.