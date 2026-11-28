قالت المنظمة إن القصف الإسرائيلي رفع حصيلة الشهداء من طواقمها في قطاع غزة إلى 17، وأكدت أنها أبلغت جيش الاحتلال مسبقًا بإحداثيات منشآتها الطبية.

طالبت منظمة "أطباء بلا حدود"، اليوم السبت، بمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على قصف إحدى عياداتها في مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد اثنين من موظفيها، في هجوم وصفته المنظمة بأنه "استهداف مباشر".

وأعربت المنظمة، في بيان، عن حزنها وغضبها إزاء استشهاد الموظفَين، مشيرة إلى أن حصيلة الشهداء من طواقمها في قطاع غزة ارتفعت إلى 17 منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأكدت أن منشآتها الطبية في القطاع تحمل شعارها بوضوح، وأنها سبق أن أبلغت جيش الاحتلال بمواقعها وإحداثياتها.

وكانت مصادر طبية قد أفادت بأن الشهيدين كانا يعملان حارسَي أمن ضمن بعثة "أطباء بلا حدود - بلجيكا"، وأن طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال استهدفتهما داخل مقر المنظمة قرب مجمع الشفاء الطبي، غربي مدينة غزة.

وكانت سلطات الاحتلال قد أعلنت، في وقت سابق، أنها ستوقف نشاط المنظمة في القطاع اعتبارًا من نهاية شباط/ فبراير 2026، بذريعة عدم تقديمها قائمة بأسماء موظفيها الفلسطينيين.

وجاء الإعلان ضمن قرار شمل 37 منظمة إنسانية دولية، كان من المقرر أن يدخل حظر أنشطتها حيز التنفيذ مطلع آذار/ مارس من العام نفسه.

وتصاعدت الهجمات على العاملين في المنظمات الإنسانية المحلية والدولية في قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية، وطالت موظفين في وكالات أممية، بينها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".