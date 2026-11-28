أفادت عدة تقارير أميركية بوقوع هجوم سيبراني استهدف النظام السحابي للقوات الجوية ونجح باختراقه، ليرد الجيش الأميركي بنفي وقوع الاختراق المذكور، فيما لم ينف البنتاغون صراحة حدوث هذا الاختراق، وذلك وسط هجمات سيبرانية متكررة على البنية التحتية الرقمية الأميركية.

نفى الجيش الأميركي، مساء الجمعة، وجود أي مشكلات في أمن أنظمته المعلوماتية، عقب تقارير إعلامية أفادت باختراق النظام السحابي للقوات الجوية، في ما قد يكون أحدث اختراق بارز للبنية التحتية الرقمية الأميركية في الأسابيع الأخيرة.

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ولم ينف البنتاغون صراحة وقوع اختراق للنظام، عندما سئل عما إذا كانت منصة "كلاود وان" التابعة للقوات الجوية وقعت ضحية للقرصنة.

وبدلا من ذلك، قال مسؤول في وزارة الحرب لوكالة الصحافة الفرنسية في وقت متأخر الجمعة إن: "أنظمة وزارة الحرب آمنة ومحمية ويديرها على مدار الساعة أفضل الخبراء والفرق في العالم. وسنواصل ضمان سير جميع الإجراءات والتطبيقات الحيوية لمهماتنا".

وكان مسؤول في وزارة الحرب قال في وقت سابق الجمعة: "لدواع تتعلق بسياسة وزارة الحرب وأمن العمليات، لا نعلق على وضع شبكاتنا".

وأفادت شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية، الجمعة، نقلا عن مسؤول أميركي لم تسمه، بأن المنصة السحابية تعرضت للاختراق، وأن الهجوم "ربما أدى إلى كشف معلومات عسكرية حساسة".

وكانت وكالة "رويترز" أول من أورد نبأ الاختراق في وقت سابق الجمعة.

ويأتي الهجوم الذي تحدثت عنه التقارير في أعقاب سلسلة من الأعطال الكبرى التي طالت البنية التحتية الرقمية للحكومة والقطاع الخاص في الولايات المتحدة.

وأفادت تقارير بأن وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه"، ومكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" واجها أيضا أعمال قرصنة في الأسابيع الأخيرة.

كذلك طالت هجمات مزودي خدمات لمؤسسات مالية أميركية كبرى، بينها "جي بي مورغان تشيس" و"فيزا" و"ماستركارد".

وفي حالات أخرى، مثل العطل الكبير الذي أصاب خدمة "مايكروسوفت أوتلوك"، ومشكلة منفصلة في نظام مراقبة الحركة الجوية الأميركية، ومشكلة أفادت تقارير بأنها طالت شبكة بالغة السرية تابعة لوكالة الأمن القومي في وقت سابق هذا الشهر، حرص المسؤولون على نسبة الأعطال إلى أعمال صيانة أو خلل تقني، وليس إلى عمليات اختراق.

ولا تقتصر الهجمات والأعطال على الولايات المتحدة، فقد أعلنت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي أنها تعرضت لهجوم إلكتروني باستخدام الذكاء الاصطناعي في تشرين الأول/ أكتوبر.

وتعرضت وكالة الصحافة الفرنسية كذلك لهجوم إلكتروني، الخميس، اضطرها إلى وقف تشغيل أحد أنظمتها الرئيسية المخصصة للعملاء.