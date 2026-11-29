اتفقت الدول الأعضاء في تحالف الدول المصدّرة للنفط "أوبك+" على إرجاء حسم قرار تقسيم حصص الإنتاج، بسبب الغموض الذي يكتنف أسواق الطاقة، وتداعيات الحربين في الخليج وأوكرانيا، وأعلنت ذلك بعد إجرائها اجتماعا عبر الإنترنت الأحد.

أرجأت السعودية وروسيا والأعضاء التسعة عشر الآخرون في تحالف "أوبك+"، الأحد، اتخاذ قرار بشأن مستويات الإنتاج المرجعية، مبررين ذلك بوجود "حالة من عدم اليقين" في السوق، في ظل تداعيات الحربين في الخليج وأوكرانيا.

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وقال التحالف في بيان إن قرارا سيُتخذ بشأن مستويات الإنتاج المرجعية الجديدة لكل عضو، والتي تشكل الأساس لحصص الإنتاج، "في 6 حزيران/ يونيو 2027، أو قبل ذلك إذا سمحت ظروف السوق"، مشيرا إلى أن "بعض الدول المشاركة طلبت إجراء مداولات إضافية... على أن تُختتم بحلول نهاية آذار/ مارس 2027".

وصدر البيان في أعقاب اجتماع الدول الأعضاء لبحث تقسيم حصص الإنتاج، في ظل تقارير عن خلافات حول القدرات الإنتاجية لأعضاء المنظمة، وحالة من الغموض التي تكتنف أسواق النفط بسبب استمرار التوترات الأمنية في الخليج، وتواصل الحرب الروسية الأوك

وقال الأمين العام لمنظمة "أوبك"، هيثم الغيص، منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، إنه "للمرة الأولى، جرى تقييم وتحديد القدرات الإنتاجية القصوى المستدامة من خلال عملية مستقلة وموضوعية".

غير أن تداعيات الحرب الأميركية على إيران وتصاعد الهجمات على منشآت الطاقة في إطار الحرب الروسية في أوكرانيا قد تعقّد اعتماد هذه التقييمات.

وأشار ليون إلى أن الدول التي تراجع إنتاجها بفعل الحروب قد تتمسك بأن هذا التراجع مؤقت، وتطالب بحصص إنتاج أعلى.