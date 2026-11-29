أظهرت النتائج الجزئية للانتخابات التشريعية في إسبانيا تقدم الحزب الشعبي اليميني على الاشتراكيين بقيادة بيدرو سانشيز، مع ارتفاع مقاعد حزب "فوكس" اليميني المتطرف، بما قد يتيح للحزبين تشكيل أغلبية برلمانية، وسط مشاركة انتخابية تجاوزت 78%، هي الأعلى منذ عام 1982.

رئيس وزراء إسبانيا، بيدرو سانشيز، يدلي بصوته في مدريد، الأحد (Getty Images)

أظهرت أولى النتائج الجزئية للانتخابات التشريعية المبكرة في إسبانيا، الأحد، تقدما للحزب الشعبي اليميني على الاشتراكيين بقيادة رئيس الوزراء، بيدرو سانشيز، واحتمال تحقيقه مع اليمين المتطرف الذي سجل ارتفاعا ملحوظا الغالبية المطلقة في مجلس النواب.

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وتبين من فرز أكثر من 46% من بطاقات الاقتراع أن الحزب الشعبي قد يحصل على 133 مقعدا فيما يتوقع أن يبلغ عدد نواب حزب "فوكس" اليميني المتطرف 50 نائبا، ما يتيح لهما معا تجاوز عتبة الـ176 مقعدا المطلوبة لنيل الغالبية المطلقة، وأما الحزب الاشتراكي فيُحتمل وفقا للنتائج الجزئية فوزه بـ118 مقعدا.

نسبة مشاركة تاريخية

شارك الناخبون الإسبان في الانتخابات التشريعية بنسبة تاريخية تجاوزت 78%، ويسعى رئيس الوزراء، بيدرو سانشيز، في هذه الانتخابات إلى البقاء في السلطة رغم إظهار نتائج استطلاعات الرأي تقدم اليمين، وقد تفضي إلى إتاحة المشاركة لليمين المتطرف في الحكومة للمرة الأولى منذ نحو نصف قرن.

وأقفلت مراكز الاقتراع في معظم أنحاء إسبانيا عند الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (19,00 ت غ)، باستثناء أرخبيل جزر الكناري حيث لا يزال الاقتراع متاحا حتى الساعة (20,00 ت غ) للناخبين بسبب فرق التوقيت. ومن المنتظر أن يبدأ ظهور أولى النتائج خلال المساء.

وأظهرت النتائج الرسمية أن نسبة المشاركة النهائية تجاوزت 78% ولا تزال ترتفع، ما يجعلها الأعلى منذ عام 1982.

وخلال اليوم الانتخابي، دعا كل طرف الإسبان إلى الإدلاء بأصواتهم بكثافة في هذه الانتخابات.

وشدد سانشيز بعد الإدلاء بصوته في مدريد على أن هذا الاستحقاق الانتخابي "مهم للغاية ليس فقط لإسبانيا، ولكن أيضا لأوروبا". ودعا الإسبان إلى "توجيه رسالة واضحة" في مواجهة اليمين واليمين المتطرف، اللذين يقتربان من الوصول إلى السلطة.

أما المنافس الرئيسي لسانشيز، زعيم الحزب الشعبي اليميني، ألبرتو نونييز فييخو، فدعا صباح الأحد إلى "التصويت بالذاكرة بدلا من الخوف"، في إشارة على ما يبدو إلى الفضائح المتعددة التي شهدتها فترة حكم سانشيز.

وأعرب زعيم حزب "فوكس"، سانتياغو أباسكال، أيضا بعد إدلائه بصوته عن أمله في أن يصوت الإسبان "من دون خوف"، داعيا الناخبين إلى المشاركة بكثافة حتى "لا يندموا غدا".

الفرصة الأخيرة لسانشيز

وتعد هذه الانتخابات الفرصة الأخيرة للبقاء في السلطة أمام رئيس الوزراء الاشتراكي الذي أصبح في السنوات الأخيرة أحد أبرز أصوات اليسار، معلنا بانتظام دعمه للقضية الفلسطينية ومتبنيا مواقف معارضة للرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

وتتوقع معظم استطلاعات الرأي منذ أشهر فوز الحزب الشعبي اليميني بزعامة فييخو، لكنه سيحتاج على الأرجح إلى دعم حزب "فوكس" من أقصى اليمين لنيل أغلبية برلمانية تمكنه من الحكم.

وفي حال حصل مثل هذا التغير السياسي في إسبانيا، فسيعزز تقدم القوى المحافظة واليمين المتطرف في القارة الأوروبية التي ستشهد سلسلة من الاستحقاقات الانتخابية الحاسمة خلال الأشهر المقبلة، مثل الانتخابات الرئاسية في فرنسا والانتخابات التشريعية في بولندا وإيطاليا.

هل يعود اليمين بعد نصف قرن؟

وركز سانشيز حملته على النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي الذي حققته حكومته، محذرا من "تراجع" محتمل في حال وصول اليمين إلى السلطة.

وفرضت مسألة الهجرة نفسها في وسط الجدل السياسي مع أزمة سبتة هذا الصيف، حين تدفق عشرات آلاف المهاجرين إلى الجيب الإسباني قادمين من المغرب، وتوافدت أعداد كبيرة من المهاجرين مجددا في الأشهر الأخيرة إلى جزر الكناري آتين من إفريقيا.

ويأمل ألبرتو نونييز فييخو (65 عاما) في تولي رئاسة الحكومة، بعدما فاز في انتخابات تموز/ يوليو 2023 من غير أن يتمكن بعدها من جمع تأييد كاف في البرلمان لتشكيل حكومة.

لكن تقدم حزب "فوكس" هذه المرة قد يبدل الوضع، ويعطي فييخو الأصوات التي كانت تنقصه في الانتخابات السابقة. وسيشكل احتمال وصول اليمين المتطرف إلى الحكم بعد 51 عاما على وفاة الديكتاتور فرانسيسكو فرانكو عام 1975، منعطفا في تاريخ إسبانيا.