يخوض سانشيز انتخابات مبكرة تهدد بإنهاء أكثر من ثماني سنوات من حكم الاشتراكيين، فيما يراهن الحزب الشعبي على دعم "فوكس" لتشكيل حكومة قد تعيد اليمين المتطرف إلى السلطة للمرة الأولى منذ انتهاء دكتاتورية فرانكو عام 1975.

يتوجه الإسبان إلى صناديق الاقتراع، اليوم الأحد، في انتخابات تشريعية مبكرة يسعى خلالها رئيس الحكومة الاشتراكي، بيدرو سانشيز، إلى البقاء في السلطة، وسط تقدم اليمين في استطلاعات الرأي واحتمال تشكيل ائتلاف حكومي يضم اليمين المتطرف.

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وتشير معظم استطلاعات الرأي إلى تقدم الحزب الشعبي المحافظ، بزعامة ألبرتو نونييز فييخو، الذي سيحتاج على الأرجح إلى دعم حزب "فوكس" اليميني المتطرف لضمان أغلبية برلمانية تتيح له تشكيل الحكومة.

وتحظى الانتخابات بمتابعة حثيثة في الاتحاد الأوروبي، إذ من شأن خسارة سانشيز، الذي برز بدعمه للقضية الفلسطينية ومعارضته مواقف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن تعزز نفوذ القوى المحافظة واليمين المتطرف في القارة الأوروبية.

ويأتي الاستحقاق في إسبانيا، رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، قبيل سلسلة من الانتخابات الحاسمة في أوروبا خلال الأشهر المقبلة، تشمل الانتخابات الرئاسية في فرنسا والتشريعية في بولندا وإيطاليا.

أزمات داخلية تهدد حكم الاشتراكيين

ودعا سانشيز (54 عامًا) إلى انتخابات مبكرة إثر تعاظم الصعوبات التي واجهها في تمرير إصلاحاته في البرلمان، فيما أضعفت موقعه فضائح فساد وتحقيقات قضائية طاولت مقربين منه، وصولًا إلى زوجته، فضلًا عن أزمة السكن وحادثي قطارات خطيرين أثارا تساؤلات بشأن أداء حكومته.

وركّز سانشيز حملته على النمو الاقتصادي الذي يتجاوز المتوسط الأوروبي، والإنجازات الاجتماعية لحكومته، محذرًا من "تراجع" في حال وصول اليمين إلى السلطة، إلا أن أزمة السكن والاستياء الشعبي المتزايد طغيا على المؤشرات الاقتصادية الإيجابية.

ويطمح فييخو (65 عامًا) إلى تشكيل الحكومة بعدما تصدر حزبه انتخابات تموز/ يوليو 2023، لكنه أخفق حينها في حشد أغلبية برلمانية، فيما احتفظ سانشيز بالسلطة مستندًا إلى تحالفات شملت حزب "خونتس" القومي الكاتالوني.

الهجرة في صلب حملة اليمين المتطرف

واستثمر حزب "فوكس"، بزعامة سانتياغو أباسكال، الاستياء الاجتماعي وتصاعد العداء للمهاجرين، خصوصًا في أوساط الشباب، داعيًا إلى تشديد سياسات الهجرة وإلغاء عدة قوانين تتعلق بالمساواة وإعادة تكريس مركزية الدولة.

وتصدرت الهجرة الجدل السياسي عقب تدفق عشرات آلاف المهاجرين من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني خلال الصيف، وتجدد وصول أعداد كبيرة من المهاجرين من إفريقيا إلى جزر الكناري في الأشهر الأخيرة.

ويربط "فوكس" الهجرة بانعدام الأمن وأزمة السكن والضغط على الخدمات العامة، فيما يشدد سانشيز على مساهمة المهاجرين في الازدهار الاقتصادي لبلاد تعاني من شيخوخة السكان.

وتشير بيانات الحكومة الإسبانية إلى أن عمالًا من جنسيات أجنبية يشغلون أكثر من نصف الوظائف المستحدثة في البلاد منذ عام 2022.

وينتخب الإسبان اليوم 350 نائبًا، فيما يتطلب الحصول على الأغلبية المطلقة حصد 176 مقعدًا، وقد تجد البلاد نفسها أمام مفاوضات ائتلافية طويلة وشاقة قبل تشكيل الحكومة المقبلة.