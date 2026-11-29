يتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران في محيط مضيق هرمز، مع تجدد الحوادث البحرية وتبادل الاتهامات بشأن الهجمات، بالتزامن مع تهديدات إيرانية بالرد على أي اعتداء يستهدف أراضيها، وتمسكها بموقفها من شروط استئناف الملاحة ورفض الحصار الأميركي.

تتواصل التطورات العسكرية والأمنية بين الولايات المتحدة وإيران، مع تصاعد التوتر في مضيق هرمز وتبادل الاتهامات بشأن استهداف السفن والقوارب، بالتزامن مع تمسك طهران بشروطها لإعادة فتح المضيق، وتهديدها باستهداف أي موقع ينطلق منه هجوم على أراضيها.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأعلن الجيش الإيراني، صباح الأحد، أن طائرة مسيرة أميركية استهدفت قارب صيد في منطقة سيريك بمحافظة هرمزغان جنوبي البلاد، كان على متنه ثلاثة أشخاص، ما أسفر عن إصابة اثنين وفقدان ثالث، مشيرا إلى نقل المصابين إلى المستشفى واستمرار عمليات البحث عن المفقود.

وفي حادث منفصل، أفاد الجيش الإيراني باشتعال النيران في ناقلة إثر اصطدامها بلغم بحري أثناء إبحارها في مسار وصفه بغير المصرح به قرب مضيق هرمز، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني، وقوع انفجارات في ناقلتي نفط إثر اصطدامهما بألغام بحرية في موقعين مختلفين بالمنطقة، أحدهما قرب الساحل العماني والآخر شرقي المضيق.

وتأتي هذه الحوادث في ظل تصاعد التوتر حول الملاحة البحرية، مع استمرار الحصار الأميركي المفروض على الموانئ الإيرانية، والقيود التي تفرضها طهران على حركة السفن عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لإمدادات الطاقة العالمية.

وفي سياق متصل، توعدت طهران، بكسر الحصار الأميركي، مؤكدة أن تنفيذ العملية بات وشيكاً. وقال قائد القوة البحرية للجيش الإيراني، الأدميرال شهرام إيراني، إن الاستعدادات لتنفيذ المهمة قائمة، وإن كسر الحصار يمثل خطوة نحو تحقيق هدف أوسع يتمثل في إنهاء الوجود العسكري المعادي في منطقة غرب آسيا.

كما أعلن الجيش الإيراني إسقاط طائرة استطلاع مسيّرة وصفها بـ"المعادية" فوق مضيق هرمز، في تطور يعكس استمرار المواجهة في المنطقة.

وفي تطور آخر، نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، الأحد، عن مصادر مطلعة، أن إيران استخدمت خدمة الإنترنت الفضائي "ستارلينك"، المملوكة للملياردير إيلون ماسك، للمساعدة في تنفيذ هجمات عسكرية استهدفت القوات والقواعد الأميركية في الشرق الأوسط.

وأضافت الصحيفة أن ماسك أقال اثنين على الأقل من المديرين التنفيذيين عقب اكتشاف استخدام الخدمة في تلك الهجمات.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه المواجهات بين واشنطن وطهران منذ اندلاع الحرب في 28 شباط/فبراير، مع امتداد تداعياتها إلى دول المنطقة، رغم المساعي الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التصعيد والتوصل إلى تسوية تنهي النزاع.