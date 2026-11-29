بدأت إسرائيل تسليم اليونان دفعات أولى من ذخائر التوجيه الدقيق (SPICE) وصواريخ "Rampage" الباليستية الأسرع من الصوت، لتسليح مقاتلات "إف-16" وتعزيز قدراتها الهجومية بعيدة المدى، بهدف اختراق ومواجهة منظومات الدفاع الجوي المتطورة، لا سيما الأنظمة التركية ومنظومة "إس-400".

أفادت وسائل إعلام يونانية، الأحد، ببدء عملية تسليم اليونان ذخائر التوجيه الدقيق من طرازي "SPICE-1000" و"SPICE-2000"، وصواريخ "Rampage" الباليستية جو-أرض، التي اشترتها من إسرائيل.

ونقلت وسائل إعلام عدة عن مصادر في وزارة الدفاع اليونانية تأكيدها بدء تسليم الدفعات الأولى من الذخائر والصواريخ التي طلبتها أثينا لاستخدامها على مقاتلات "إف-16".

وأشارت التقارير الإعلامية إلى أن استخدام ذخائر التوجيه الدقيق على مقاتلات "إف-16" يتيح تنفيذ هجمات من مسافات بعيدة، خارج نطاق أنظمة الدفاع الجوي المعادية، مضيفة أن مداها يصل إلى 60 كيلومترا.

وعدّت وسائل الإعلام أن هذه الذخائر تمثل ضرورة لتعزيز قدرة المقاتلات اليونانية على مواجهة أنظمة الدفاع الجوي، بما فيها منظومة "إس-400"، ومنظومتا الدفاع الجوي التركيتان المحليتان "حصار" و"سيبر"، مشيرة إلى أن المدى الطويل لهذه الذخائر يوفر حماية للطيارين والطائرات.

وفيما يتعلق بصواريخ "Rampage" الباليستية، ذكرت التقارير أنها تتميز بمدى طويل وسرعة تفوق سرعة الصوت، ما يتيح لها اختراق شبكات الدفاع الجوي الكثيفة والوصول إلى أهدافها بسرعة.

وأضافت أن هذه الصواريخ ملائمة لاستهداف منشآت الرادار ومراكز القيادة والمطارات ومستودعات الذخيرة.