أعلن السفير الروسي بطهران أليكسي ديدوف استمرار بناء الوحدتين الثانية والثالثة بمحطة بوشهر النووية الإيرانية، متوقعا ارتفاع الخبراء الروس بالمشروع إلى 300 خبير قريبا، مشيدا بإنتاج الوحدة الأولى 80 مليار كيلوواط/ساعة من الكهرباء وتوفيرها 130 مليون برميل نفط.

قال السفير الروسي لدى طهران، أليكسي ديدوف، إن أعمال بناء الوحدتين الثانية والثالثة في محطة بوشهر النووية بإيران مستمرة، متوقعا ارتفاع عدد الخبراء الروس العاملين في المشروع إلى 300 خبير خلال الفترة المقبلة.

وذكر ديدوف، في تصريحات لصحيفة "فرهيختكان" الإيرانية، اليوم الأحد، أن التعاون بين البلدين في مجال الطاقة يشهد مشاريع مهمة، مستعرضا سير الأعمال في محطة بوشهر النووية.

وأشار إلى أن الوحدة الأولى من محطة بوشهر، التي شُيدت بدعم روسي، أنتجت حتى الآن أكثر من 80 مليار كيلوواط/ساعة من الكهرباء، موفرة بذلك أكثر من 130 مليون برميل من النفط.

وأضاف ديدوف أن أعمال بناء الوحدتين الثانية والثالثة في المحطة مستمرة، وأن عدد الخبراء الروس العاملين في المشروع يُتوقع أن يرتفع إلى 300 خبير خلال الفترة المقبلة.

محطة بوشهر النووية

بعد نحو عامين من بدء عمل منظمة الطاقة الذرية الإيرانية عام 1974، وقّعت إيران وألمانيا اتفاقية لإنشاء محطة للطاقة النووية.

وعندما اكتمل نحو 70 بالمئة من المشروع، أوقف المقاولون الألمان أعمال البناء عام 1979 بسبب "الثورة الإيرانية".

وبعد "الثورة"، استؤنفت أعمال البناء بالتعاون مع شركات ألمانية، لكنها توقفت مجددًا خلال الحرب الإيرانية العراقية، إثر قصف العراق مدينة بوشهر.

ووقّعت الحكومة الإيرانية عام 1995 اتفاقية مع روسيا لإنشاء المحطة.

وتأخر بناء المحطة، التي تعهدت روسيا بتسليمها في نهاية عام 2000، بسبب الضغوط الأمريكية وحلفاء واشنطن على موسكو، إلى جانب التطورات الدولية.

وبدأت محطة بوشهر النووية العمل بكامل طاقتها عام 2012، وسُلّمت إلى إيران في أيلول/ سبتمبر 2013.