رفضت محكمة دولية طلب عاجل من الأرجنتين لوقف مشروع نفطي تشرف عليه شركتان بريطانية وإسرائيلية قبالة جزر فوكلاند، وقد أشادت لندن بالقرار فيما أعلن الرئيس الأرجنتيني أن هذه لن تكون "الكلمة الأخيرة".

رفضت المحكمة الدولية لقانون البحار، السبت، طلبا عاجلا قدمته الأرجنتين لوقف المضي قدما في مشروع نفطي قبالة جزر فوكلاند التي تديرها بريطانيا، في حين أكد الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي أن هذه لن تكون "الكلمة الأخيرة".

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وتشرف على مشروع حقل "سي ليون" النفطي شركة "روكهوبر إكسبلوريشن" البريطانية و"نافيتاس بتروليوم" الإسرائيلية، اللتان تسعيان إلى إقامة عمليات واسعة النطاق على مسافة نحو 220 كيلومترا من جزر فوكلاند.

وخاضت بريطانيا والأرجنتين في 1982 حربا استمرت عشرة أسابيع بسبب الجزر الواقعة في جنوب المحيط الأطلسي، وتطلق عليها الأرجنتين اسم لاس مالفيناس.

ويؤكد ميلي أحقية بلاده في السيادة على الجزر الواقعة على مسافة نحو 600 كيلومتر إلى الشرق من أقصى جنوب الأرجنتين، منذ أن صرّح نظيره الأميركي دونالد ترامب في مطلع أيلول/ سبتمبر بأنه لا يستبعد مراجعة موقف الحياد الذي تتخذه الولايات المتحدة حيال المسألة.

وطلبت الأرجنتين من المحكمة الدولية لقانون البحار، ومقرها هامبورغ في ألمانيا، اتخاذ تدابير عاجلة تضمن "عدم إجراء أي عمليات حفر جديدة لأغراض الاستغلال، وعدم إقامة أي بنية تحتية للإنتاج"، وذلك في انتظار تشكيل هيئة تحكيم تبتّ في جوهر النزاع.

لكن المحكمة المستقلة التي أُنشئت بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، رفضت الطلب بأغلبية 18 صوتا مقابل ثلاثة أصوات؛ وفق ما أفاد رئيسها موريس كامغا.

ورأى القضاة أن مطالب بوينس آيرس تستلزم البتّ في مسألة السيادة على الجزر، وهو أمر قدّروا أنه يتجاوز اختصاص هيئة التحكيم المزمع تشكيلها. وبناء على ذلك، خلصوا إلى أن المحكمة الدولية لقانون البحار لا يمكنها إصدار تدابير تحفظية.

ردا على ذلك، أكد الرئيس الأرجنتيني في بيان أن القرار ليس "الكلمة الأخيرة" بشأن المسألة، وهو "ليس سوى خطوة أولية لا تحسم جوهر النزاع".

وأشاد وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند وكبيرة المستشارين القانونيين للحكومة إيلي ريفز بالقرار.

وقال المسؤولان في بيان "ندعو الأرجنتين الآن إلى احترام حق سكان جزر فوكلاند في تقرير مستقبلهم، ونحثها على وضع حد لضغوطها الاقتصادية على الجزر".

إلا أن وزير الخارجية الأرجنتيني بابلو كيرنو اعتبر أن "تفسير المملكة المتحدة لقرار المحكمة متحيز".

وأضاف في منشور على "إكس": "خلافا لما تشير إليه (لندن) في بيانها، المحكمة تقر بوجود نزاع حول السيادة لا يزال دون حل".