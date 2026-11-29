التقى مستشار الأمن القومي العراقي مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في طهران، وبحثا مسارات الاتفاق الأمني والمشترك وضبط الحدود، في وقت تكثف السلطات العراقية منذ أيام عملياتها الأمنية لمكافحة تهريب النفط في عدد من محافظات البلاد.

بحث مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العبودي، السبت، مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، مسارات الاتفاق الأمني المشترك، وضبط الحدود.

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جاء ذلك خلال لقائهما في العاصمة الإيرانية طهران، في إطار الزيارة الرسمية التي بدأها العبودي، السبت، لإيران على رأس وفد أمني رفيع، بحسب بيان لمستشارية الأمن القومي.

وقال البيان إنه "جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها بين العراق وإيران، ومناقشة جملة من الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصالح الشعبين الجارين ويعزز أمن المنطقة واستقرارها".

وأشار إلى أن "الجانبين بحثا آليات التنسيق المشترك في مجال مكافحة الإرهاب، وتكثيف الجهود لضبط الحدود المشتركة بين البلدين، ومنع أي خروقات أو تهديدات أمنية، إلى جانب بحث مسارات الاتفاق الأمني المشترك بين البلدين، والدفع باتجاه تعزيزه على أرض الواقع".

وأكد العبودي، خلال اللقاء، "التزام العراق الثابت بمبادئ حسن الجوار"؛ وفقا للبيان.

وشدد على أن "الدستور العراقي واضح وصريح في عدم السماح لأي جهة أو جماعة باستخدام الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على دول الجوار أو تهديد أمنها واستقرارها".

ووصل العبودي إلى طهران السبت، للقاء مسؤولين هناك، موفدًا من رئيس الوزراء علي الزيدي.

وتأتي الزيارة بعد أن نفذت قوات الحدود العراقية، الجمعة، عملية استطلاع وتفتيش واسعة في محافظة ديالى شرقي البلاد، على الشريط الحدودي مع إيران.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية "واع" حينها، بأن العملية شملت منطقة نفط خانة، في إطار جهود تعزيز الأمن والاستقرار وحماية الحدود الدولية.

كما كشف تقرير استخباري حكومي عراقي، الثلاثاء، عن "مسارات لتهريب النفط من محافظتي كركوك والسليمانية إلى أفغانستان عبر إيران"؛ دون تعقيب من كابول أو طهران.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، مواصلة العمل على إقامة تحصينات أمنية متكاملة لأول مرة على الخط الصفري للحدود مع إيران بمنطقة هور الحويزة، في إطار جهود مكافحة التهريب والتسلل.

جاء ذلك في مقطع مصور نشرته الوزارة عبر حسابها على منصة "فيسبوك"، استعرضت فيه جهود قيادة قوات الحدود لتعزيز الإجراءات الأمنية على الشريط الحدودي مع إيران.

وفي 2 تموز/ يوليو الماضي، أعلنت وزارة الداخلية العراقية إحكام السيطرة على الشريط الحدودي مع إيران بمنطقة هور الحويزة، عقب إنجاز حاجز ترابي ومسار حدودي بطول 50 كيلومترا، وتأمينهما بمنشآت ومنظومات مراقبة.

وتكثف السلطات العراقية منذ أيام عملياتها الأمنية لمكافحة تهريب النفط في عدد من محافظات البلاد.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، تأييده إجراءات رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي لمكافحة تهريب النفط وحصر السلاح بيد الدولة.

وفي وقت سابق السبت، حذر مستشار المرشد الإيراني محمد مخبر، العراق من التحول إلى أداة لتنفيذ سياسات ترامب، داعيا بغداد إلى توخي الحذر في التعامل مع القضايا الحدودية.