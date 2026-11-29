يحتوي موجز أنباء العالم الأحد على أحدث التطورات في النزاع السعودي الحوثي، ومجريات لقاء نتنياهو وآيزنكوت، إضافة إلى أبرز المستجدات السياسية والاقتصادية من حول العالم.

صورة تظهر دمارا كبيرا في ميناء الحُديدة اليمنية التي يسيطر عليها الحوثيون بعد قصف سعودي (Getty Images)

اجتمع رئيس الحكومة المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، ورئيس معسكر التغيير المكلف بتشكيل حكومة، غادي آيزنكوت، الأحد في مباحثات حول إمكانية الاتفاق على بناء حكومة وحدة، فيما تواصلت الضربات المتبادلة بين التحالف الذي تقوده السعودية من جهة والحوثيين اليمنيين من جهة أخرى، وشهد الموقف تطورا لافتا بإعلان باكستان نشرها قوات داخل أراضي السعودية ضمن "اتفاق مكة".

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إسرائيل

حاول رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته، بنيامين نتانياهو، ومنافسه رئيس معسكر المعارضة، غادي آيزنكوت، المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة الأحد، تجاوز "خلافات جوهرية" خلال مباحثاتهما لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وقال حزب نتانياهو "الليكود" وحزب آيزنكوت "يشار" في بيان مشترك بعد انتهاء اجتماعهما "اتسمت المباحثات بالجدية والعملية، وسعى الجانبان إلى ردم الهوة وتقريب وجهات النظر بشأن الخلافات الجوهرية القائمة". وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن فريقا التفاوض من الحزبين ألغيا اجتماعا كان مقررا عقده في وقت لاحق.

من جهة أخرى اقترح الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، استضافة مفاوضات بين النيابة العامة ومحامي نتانياهو، بهدف إنهاء محاكمته بتهم الفساد، وذلك بعد أن شكك القضاة في قوة الأدلة التي تستند إليها الاتهامات.

النزاع السعودي الحوثي

استهدفت السعودية ميناء رأس عيسى اليمني الواقع تحت سيطرة الحوثيين في محافظة الحُديدة في اليمن، وتوعد الحوثيون بالرد بقصف ميناء جدة وكل الموانئ السعودية على البحر الأحمر، في تصعيد جديد بين الطرفين في سياق تبادل الضربات اليومي.

وقال المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، في منشور على "إكس"، إن "قيادة القوات المشتركة للتحالف تطلب من المدنيين إخلاء ميناء رأس عيسى بحسب الخريطة التوضيحية للموقع، وذلك لسلامتهم".

وأفادت قناة المسيرة التابعة للحوثيين بوقوع "عدوان سعودي على ميناء رأس عيسى بمحافظة الحُديدة"، دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل.

وفي السياق أعلن الجيش الباكستاني نشر دفعة من قواته في السعودية، مؤكدا أن "هذا الانتشار سيساهم في تعزيز القدرات الدفاعية للمملكة في ظل المخاوف الأمنية المستجدة".

إيران

أعلنت إيران أن مسيّرة أميركية استهدفت قارب صيد إيرانيا قبالة سواحل سيريك في مضيق هرمز، بحسب ما أفادت وكالة "إرنا" الرسمية.

ومن جهة أخرى أقر البرلمان الإيراني قانونا يلغي شرط أن يكون وزير الاستخبارات رجل دين، في سابقة منذ قيام الجمهورية الإسلامية، ما يفتح الباب أمام تعيين مسؤول مدني في هذا المنصب.

العراق

أصدر القضاء العراقي أحكاما بالسجن المؤبد بحق 7 فرنسيين أدينوا بالانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، في إطار محاكمة 47 متطرفا فرنسيا نُقلوا إلى العراق من سورية العام الماضي.

السودان

أسفرت ضربة نفذتها مسيّرة عن مقتل 8 أشخاص في سوق في ولاية غرب كردفان السودانية، الخاضعة بمعظمها لسيطرة قوات الدعم السريع، وفق شهود ومصدر في الدعم السريع.

الحرب الروسية الأوكرانية

أفادت السلطات الروسية الأحد بأنها أسقطت أكثر من ألف مسيّرة أوكرانية خلال الليل، استهدفت المئات منها منطقة موسكو.

من جهة أخرى أعلنت حكومة الفيليبين أنها تبحث عن نحو 30 من مواطنيها بعدما اتهم أحد أعضاء مجلس الشيوخ جهات لم يسمها بـ"خداعهم" للانضمام إلى الجيش الروسي.

إسبانيا

يسعى رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، للبقاء في السلطة رغم تراجعه في استطلاعات الرأي، في انتخابات تشريعية قد تفضي إلى تحالف بين اليمين واليمين المتطرف، قد يتولى الحكم لأول مرة منذ انتهاء دكتاتورية الجنرال فرانشيسكو فرانكو عام 1975.

النيجر

أعلنت الحكومة العسكرية في النيجر فرض عقوبات تشمل سحب تراخيص على شركة النفط الوطنية الصينية (سي إن بي سي) وعدد من شركاتها التابعة، متهمة إياها بعدم الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بزيادة إنتاج النفط.

سويسرا

وافق الناخبون السويسريون على تخفيف القيود المفروضة على صادرات الأسلحة، وفق تقديرات أولية نُشرت بعيد إغلاق مراكز الاقتراع، في استفتاء تقاربت نتائجه وضع تقاليد البلاد الحيادية والإنسانية في مواجهة المخاوف الأمنية، وقطاع صناعة الأسلحة البالغة قيمته مليارات الدولارات.

"أوبك بلاس"

تجتمع السعودية وروسيا والأعضاء الـ19 الآخرون في تحالف "أوبك بلاس" عبر الإنترنت لتحديد حصص الإنتاج للعام المقبل، وسط توقعات من محللين بأن تكون المباحثات صعبة في ظل عدم وضوح الرؤية لأوضاع السوق.