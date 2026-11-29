تتواصل تداعيات الحرب الأهلية في ميانمار مع تصاعد الهجمات الجوية على مناطق المعارضة، وسط سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، في مشهد يعكس تفاقم الأزمة الإنسانية واستمرار استهداف المناطق السكنية والتجمعات المدنية.

قتل 60 شخصا وأصيب العشرات جراء سلسلة غارات جوية شنها جيش ميانمار على مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة خلال الأيام الثلاثة الماضية، وفق ما أفادت به مصادر محلية وشهود، الأحد، في تصعيد جديد ضمن الحرب الأهلية المستمرة في البلاد منذ عام 2021.

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وسقط ما لا يقل عن 30 قتيلا في غارة جوية استهدفت، السبت، منزلا كان يستضيف حفل زفاف، فيما أكدت مؤسسة "نواي أو يانغ تشي" المعنية بمساعدة النازحين مقتل 21 شخصا، بينهم خمسة أطفال، وإصابة أكثر من 40 آخرين في الهجوم.

وأفاد مسؤول في المؤسسة بأن طائرة عسكرية ألقت قنبلة ثانية بعد وصول فرق الإغاثة إلى موقع القصف، ما زاد من خطورة الهجوم.

كما أظهرت صور متداولة جثامين ضحايا غارة استهدفت قرية في منطقة مو باي، الواقعة على الحدود بين ولايتي شان وكاياه شرقي البلاد.

وفي ولاية راخين غربي ميانمار، قتل تسعة أشخاص جراء قصف جوي استهدف سوقا في بلدة مروك يو، بحسب شهود عيان، فيما أظهرت مشاهد مصورة سكانا يبحثون وسط الأنقاض، بينما كان أقارب الضحايا ينتحبون أمام جثامين مصطفة، وسط تقارير عن تعرض المنطقة لغارة ثانية في وقت لاحق من السبت.

وتأتي هذه الهجمات في ظل استمرار الحرب الأهلية التي اندلعت عقب الانقلاب العسكري عام 2021، والذي أطاح بالحكومة المنتخبة بقيادة أونغ سان سو تشي، وأدخل البلاد في دوامة من المواجهات بين الجيش وقوى المعارضة المسلحة.

وبحسب منظمة "أكليد" المتخصصة في رصد النزاعات، أسفرت الحرب عن مقتل نحو 100 ألف شخص، فيما تجاوز عدد النازحين 3.5 ملايين، وسط تفاقم الأزمة الإنسانية واتساع رقعة القتال في البلاد.