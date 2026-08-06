سورية: إسرائيل تقصف في ريف القنيطرة بالمدفعية

استهدفت القوات الإسرائيلية محيط قرية الصمدانية الغربية في ريف القنيطرة الشمالي بعدة قذائف مدفعية، سقطت في أراض زراعية دون تسجيل إصابات، في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة السورية

قصفت قوات إسرائيلية بالمدفعية ريف محافظة القنيطرة الشمالي، جنوب غربي سورية، اليوم الخميس.

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وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، بأن "قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت محيط قرية الصمدانية الغربية بريف القنيطرة الشمالي بثلاث قذائف مدفعية".

وأوضحت أن "القذائف سقطت في الأراضي الزراعية المحيطة بالقرية، دون تسجيل أي إصابات".

وتأتي هذه الحادثة ضمن انتهاكات إسرائيلية متكررة لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، عبر توغلات متكررة في ‏الجنوب السوري، ومداهمة منازل المدنيين واعتقالهم، وتجريف الأراضي، وتنفيذ اعتداءات ‏بالقذائف وغيرها.‏

وفي المقابل، تطالب سورية باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدة أن جميع الإجراءات ‏التي يتخذها باطلة ولاغية، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني وفقا للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع ‏الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.