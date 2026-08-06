قتيلان و13 مصابا بانفجار حافلة ركاب في جرمانا بريف دمشق

وقعت حادثة انفجار في حافلة في مدينة جرمانا بمحافظة ريف دمشق، قُتل في شخصان وأُصيب 13 آخرين، وأشار الأمن إلى أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة زُرعت في الحافلة

قُتل شخصان وأصيب 13 آخرون، مساء الخميس، جراء انفجار عبوة ناسفة داخل حافلة ركاب صغيرة في مدينة جرمانا بمحافظة ريف دمشق، وفق حصيلة أعلنتها وزارة الصحة السورية.

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وكانت قناة "الإخبارية السورية" أفادت في وقت سابق بوقوع انفجار داخل الحافلة، مشيرة إلى سقوط قتلى وجرحى، دون تقديم تفاصيل إضافية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مديرية الإحالة والإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة، أن الانفجار أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 13 آخرين.

وكان مدير مديرية الإحالة والإسعاف والطوارئ، نجيب النعسان، أعلن في وقت سابق تسجيل عدد من الإصابات، مشيرا إلى وجود أشلاء بشرية تتعامل معها فرق الطب الشرعي وفق الإجراءات المعتمدة.

وأضاف أن الوزارة رفعت حالة الجاهزية في المستشفيات وأقسام الإسعاف والطوارئ القريبة، مع استنفار منظومة الإسعاف والفرق الطبية لضمان سرعة نقل المصابين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وذكرت "سانا" أن سيارات الإسعاف، وقوى وزارة الداخلية ممثلة بفرع الأدلة الجنائية، وفرق الدفاع المدني والهلال الأحمر العربي السوري، تواصل عملها في موقع الانفجار، فيما يجري نقل الحافلة بواسطة رافعة تمهيدا لاستكمال الإجراءات الفنية والتحقيقات.

من جانبه، قال محافظ ريف دمشق عامر الشيخ: "نتقدم بخالص التعازي إلى ذوي ضحايا التفجير الإرهابي في مدينة جرمانا، ونسأل الله أن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل"، وفق ما نقلته "الإخبارية السورية".

وأكد الشيخ أن "هذه الجريمة لن تمر دون محاسبة، وأن ملاحقة جميع المتورطين وتقديمهم إلى العدالة مسؤولية لا بد منها".

وشدد على أن "هذه الأعمال الإرهابية لن تنال من سورية ووحدة شعبها، ولن تثني أبناءها عن التمسك بالأمن والاستقرار".

وفيما لم تتضح أسباب الحادثة بعد، أشارت قناة "الإخبارية السورية" إلى أن الانفجار وقع في مدينة جرمانا، التي تضم مكونات سكانية متعددة، وذلك بعد وقت قصير من صدور بيان لشيوخ ووجهاء المدينة أكدوا فيه تمسكهم بوحدة سورية ورفضهم أي دعوات تمس السلم الأهلي.