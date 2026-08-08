اشتباك بريف دمشق وتحييد شخصين مرتبطين بـ"داعش"

أعلنت قوى الأمن الداخلي السورية تحييد شخصين قالت إنهما مرتبطان بتنظيم "داعش"، إثر اشتباك مسلح وقع في منطقة السيدة زينب بريف دمشق، أثناء محاولتهما زرع عبوة ناسفة لاستهداف جهة حكومية.

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وقالت قيادة قوى الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية، في بيان، مساء الجمعة، إن دورية ليلية اشتبهت بشخصين ملثمين كانا على جانب الطريق، خلال مراقبتها الطرق المؤدية إلى الثكنات والمراكز الحكومية في منطقة السيدة زينب، جنوب العاصمة دمشق.

وبحسب البيان، حاول عناصر الدورية إيقاف الشخصين للتحقق من هويتهما، إلا أنهما بادرا بإطلاق النار باتجاههم، ما أدى إلى اندلاع اشتباك انتهى بتحييدهما.

وأضافت قوى الأمن الداخلي أنه بعد تفقد الموقع، تبين أن الشخصين كانا بصدد زرع عبوة ناسفة تمهيدًا لتنفيذ هجوم يستهدف إحدى الجهات الحكومية.

وأفاد البيان بالعثور بحوزتهما على عبوات ناسفة وأسلحة، مشيرًا إلى أن التحقيقات أظهرت ارتباطهما بتنظيم "داعش".