سورية: مقتل جندي وإصابة اثنين في هجوم لمجهولين بدير الزور

أفادت إدارة الإعلام والاتصال في الوزارة، في بيان، بـ"استشهاد أحد جنود الجيش العربي السوري وإصابة اثنين آخرين"، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا".

أعلنت وزارة الدفاع السورية، السبت، مقتل أحد عناصر الجيش وإصابة اثنين آخرين، إثر هجوم شنه مجهولون في بلدة جديد بكارة بريف دير الزور شرقي سورية.

وأفادت إدارة الإعلام والاتصال في الوزارة، في بيان، بـ"استشهاد أحد جنود الجيش العربي السوري وإصابة اثنين آخرين"، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا".

وأوضحت أن الحادث وقع إثر "استهداف غادر من قبل مجهولين في بلدة جديد بكارة شرقي دير الزور".

ولم تذكر الوزارة تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الهجوم أو الجهة التي تقف وراءه، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه حتى الآن.

ورغم التحسن الذي شهدته الأوضاع الأمنية في سورية منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، لا تزال بعض المناطق تشهد، بين حين وآخر، حوادث أمنية وهجمات تستهدف القوات الأمنية والعسكرية ومدنيين، وتصف السلطات بعضها بأنها "أعمال إرهابية".

وتسعى الحكومة السورية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد من خلال ملاحقة فلول النظام السابق، التي تتهمها بإثارة القلاقل في عدد من المناطق، مؤكدة مرارا أنها لن تسمح بتهديد استقرار البلاد وأمنها الداخلي.