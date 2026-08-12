سورية تدين في رسالة لمجلس الأمن اعتراف كولومبيا بـ"سيادة" إسرائيل على الجولان

وجهت سورية رسالة رسمية للأمم المتحدة ومجلس الأمن أعربت فيها عن رفضها وإدانتها القاطعة لاعتراف كولومبيا بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل، مؤكدة مخالفة الخطوة للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وتمسكها بالوسائل الدبلوماسية والقانونية للدفاع عن سيادتها.

وجهت سورية، اليوم الأربعاء، رسالة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، أعربت فيها عن "احتجاجها وإدانتها ورفضها القاطع" لاعتراف كولومبيا بـ"سيادة" إسرائيل على الجولان السوري المحتل.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن "الجمهورية العربية السورية تقدم رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن تعرب فيها عن احتجاجها وإدانتها ورفضها القاطع لاعتراف كولومبيا بما سمي السيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل".

وأعلنت الخارجية الكولومبية، الإثنين، اعترافها بما سمته "سيادة إسرائيل على الجولان"، مبررة القرار بـ"حالة عدم الاستقرار الإقليمي المستمرة في الشرق الأوسط، والأهمية الإستراتيجية للهضبة بالنسبة لأمن إسرائيل".

ورحب وزير الخارجية الإسرائيلي، غدعون ساعر بالقرار، لتصبح كولومبيا ثاني دولة تعترف بـ"سيادة" إسرائيل على الجولان بعد الولايات المتحدة، التي اتخذت هذه الخطوة عام 2019 خلال الولاية الأولى للرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

في المقابل، قالت وزارة الخارجية السورية في بيان سابق، إنها تعرب عن "رفضها القاطع وإدانتها" للموقف الكولومبي المستند إلى "ذرائع أمنية لا تنسجم مع أحكام القانون الدولي".

وذكرت الخارجية السورية أن البيان الكولومبي يتناقض مع تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، التي أكد فيها أن "الجولان أرض سورية، وأن الأمم المتحدة تعترف دون تحفظ بأنه جزء من سورية"، فضلا عن مخالفته لمبدأ عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة ولقرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981.

وثمنت سورية "اتساع نطاق التأييد الدولي لحقوقها المشروعة"، مشيرة إلى ارتفاع عدد الدول المؤيدة لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المعنون "الجولان السوري" من 97 دولة عام 2024 إلى 123 دولة عام 2025.

وشددت الوزارة على رفضها "استمرار الاعتداءات والتوغلات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية"، داعية المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها في احترام القانون الدولي.

كما أكد البيان مواصلة سورية استخدام "جميع الوسائل الدبلوماسية والقانونية المشروعة للدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها".