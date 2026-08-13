مباحثات سورية - روسية لاستكمال ترتيبات تسليم مطار اللاذقية لدمشق

ناقش وفد سوري مع الجانب الروسي الخطوات المتبقية لتسليم مطار اللاذقية الدولي وتجهيزه للتشغيل، تمهيدا لعودة الرحلات الجوية، بعد اتفاق لإعادة تنظيم الوجود الروسي في الساحل السوري، ونقل إدارة المنشآت المدنية إلى السلطات السورية.

بحث وفد من الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سورية، الخميس، مع ممثلي الجانب الروسي استكمال الإجراءات والترتيبات المتعلقة بتسليم مطار اللاذقية الدولي وتشغيله، تمهيدا لاستئناف الرحلات الجوية.

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وجرى ذلك خلال اجتماع موسّع عقده الوفد السوري في مطار اللاذقية الدولي، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا).

وفي التاسع من آب/ أغسطس الجاري، أعلنت الهيئة تسلم إدارة مطار اللاذقية الدولي، عقب التوصل إلى مذكرة تفاهم بشأن إعادة تنظيم الوجود الروسي في الساحل السوري، ونقل إدارة المنشآت المدنية إلى الدولة السورية.

وذكرت الوكالة أن الاجتماع بين الوفدين تناول استكمال إجراءات تسليم المطار، ومناقشة عدد من الجوانب الفنية والتشغيلية المرتبطة بمرحلة ما بعد التسليم.

وضم الوفد السوري معاوني رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، عبد الباري الصاج وسامح عرابي، إلى جانب عدد من مديري الإدارات المختصة.

لقاء الوفد السوري بممثلي الجانب الروسي (وكالة الأنباء السورية)

كما أجرى الوفد جولة ميدانية في مرافق المطار للاطلاع على واقع البنية التحتية والتجهيزات والأنظمة التشغيلية، وتحديد الاحتياجات الفنية اللازمة للمرحلة المقبلة.

ويأتي ذلك ضمن عمل الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي على إعداد خطة متكاملة، لإعادة تأهيل مطار اللاذقية الدولي ورفع جاهزيته التشغيلية، تمهيدا لاستئناف استقبال الرحلات الجوية في أقرب وقت ممكن.

وقبل أيام، أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية السورية التوصل إلى مذكرة تفاهم بشأن الوجود الروسي في البلاد، بعد عام ونصف من المفاوضات والمباحثات المكثفة التي قادتها الوزارة.

وأوضحت الوزارة أن المذكرة تنص على بدء إعادة تنظيم الوجود الروسي في الساحل السوري، على أن تتولى الدولة السورية إدارة المنشآت ذات الطابع المدني، وفي مقدمتها مطار حميميم والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس.

ويأتي تسلم المطار في إطار مساعي السلطات السورية لاستعادة إدارة مرافقها الحيوية، وإنهاء الطابع العسكري الأجنبي لبعض المنشآت، بعدما خضع المطار لسيطرة شبه كاملة للجيش الروسي منذ أواخر عام 2015، تحت اسم "قاعدة حميميم".

وجرى ذلك بموجب اتفاقية أبرمت مع النظام السابق، أتاحت لموسكو استخدام المطار مجانا ولفترة غير محددة كمقر رئيسي لعملياتها الجوية، ما قلص دوره كمطار مدني سوري.