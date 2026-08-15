سورية: أول رحلة جوية مباشرة من برلين إلى دمشق منذ 14 عامًا

أول رحلة جوية مباشرة من برلين تصل إلى دمشق منذ نحو 14 عامًا، ضمن عودة تدريجية للرحلات المنتظمة بين ألمانيا وسورية، فيما تستعد شركة "صندير" لتسيير خط مباشر إلى حلب في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وصلت إلى مطار دمشق الدولي، السبت، أول رحلة جوية مباشرة قادمة من العاصمة الألمانية برلين، بعد انقطاع دام نحو 14 عامًا، في إطار العودة التدريجية للرحلات المباشرة بين ألمانيا وسورية.

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وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بـ"وصول أول رحلة جوية مباشرة من مطار برلين في ألمانيا إلى مطار دمشق الدولي عبر شركة صندير"، مشيرة إلى أن الرحلة جاءت "بعد انقطاع دام نحو 14 عامًا، وذلك إيذانًا باستئناف الربط الجوي المباشر بين العاصمتين السورية والألمانية".

ويأتي استئناف الخط المباشر بين برلين ودمشق ضمن توسع تدريجي في حركة الطيران بين ألمانيا وسورية، بعد سنوات طويلة من التراجع الحاد في الرحلات الجوية من البلاد وإليها.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني السوري قد أعلنت، في 28 تموز/ يوليو الماضي، عودة الرحلات الجوية المنتظمة والمباشرة لشركتي "ليف أفييشن" و"صندير" الألمانيتين.

وقالت الهيئة حينها إن شركة "صندير" ستشغل رحلات منتظمة ومباشرة بين برلين ودمشق اعتبارًا من الأول من آب/ أغسطس الجاري، على أن تبدأ تشغيل رحلات مباشرة بين برلين وحلب في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وسبق ذلك، في 29 تموز/ يوليو الماضي، إقلاع أول رحلة منتظمة لشركة "ليف أفييشن" من مطار دوسلدورف الدولي إلى مطار دمشق، في خطوة دشنت عودة الرحلات الجوية المباشرة من ألمانيا إلى سورية بعد انقطاع دام نحو 14 عامًا.

وقال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري، عمر الحصري، آنذاك، إن الرحلة مثلت الانطلاقة الرسمية لبرنامج الرحلات المنتظمة التي تشغلها الشركة الألمانية إلى سورية.

وكانت الهيئة قد أعلنت، في أيار/ مايو الماضي، ارتفاع عدد شركات الطيران التي استأنفت رحلاتها من سورية وإليها إلى 12 شركة.

وتراجعت حركة الطيران والعبور الجوي فوق سورية بصورة حادة منذ عام 2012، في ظل الأوضاع الأمنية والحرب، وما رافق ذلك من تصنيفات دولية اعتبرت الأجواء السورية مناطق عالية المخاطر.