ألمانيا توسّع سحب الحماية من اللاجئين السوريين

ارتفعت نسبة إلغاء أو سحب الحماية من السوريين في ألمانيا إلى 23.2% خلال النصف الأول من العام، بعدما وسعت سلطات الهجرة مراجعة الملفات في أعقاب التغيرات في سوريا، فيما لا تزال عمليات الترحيل محدودة.

تزايد عدد السوريين الذين سحبت منهم الهيئة الاتحادية الألمانية لشؤون الهجرة واللاجئين وضع الحماية خلال النصف الأول من العام الجاري، في تحول واضح مقارنة بالعامين الماضيين، بالتوازي مع توسيع السلطات الألمانية نطاق مراجعة ملفات اللجوء بعد التغيرات السياسية والأمنية التي شهدتها سورية منذ سقوط نظام بشار الأسد.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وبحسب رد الحكومة الألمانية على طلب إحاطة قدمته الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار"، انتهت 23.2% من أصل 8,320 عملية مراجعة أُجريت خلال الأشهر الستة الأولى من العام بإلغاء أو سحب وضع الحماية، مقارنة بـ3.7% فقط خلال عام 2025 و3.1% في عام 2024.

وفي معظم الحالات، تعلق الأمر بإلغاء صفة اللاجئ أو الحماية الفرعية، وهي إجراءات تختلف عن سحب الحماية بسبب معلومات غير صحيحة؛ إذ يُلغى وضع الحماية عندما تعتبر السلطات أن الظروف التي استند إليها القرار السابق لم تعد قائمة، خصوصًا إذا طرأ تغير جوهري على الأوضاع في بلد المنشأ، بينما يحدث السحب في حالات أقل عندما يتبين أن طالب اللجوء قدم معلومات كاذبة بشأن أصله أو أسباب فراره.

وكانت الهيئة الألمانية لشؤون الهجرة واللاجئين قد حصرت مراجعات سحب الحماية، في مرحلة سابقة، في ملفات مرتكبي الجرائم والأشخاص المصنفين على أنهم يشكلون تهديدًا أمنيًا، إضافة إلى الحالات التي كانت السلطات تعلم فيها بعودة أصحابها إلى سورية.

غير أن الحكومة الألمانية أوضحت أن الهيئة بدأت، منذ منتصف حزيران/ يونيو الماضي، توسيع نطاق المراجعات بصورة تدريجية ليشمل مجموعات إضافية، في ضوء ما وصفته بتحسن الوضع الإنساني في سورية.

وتشمل المراجعات الجديدة أشخاصًا مضى على إجراءات لجوئهم أكثر من 21 شهرًا، وحالات ألزمت فيها محاكم إدارية الهيئة باتخاذ قرار بعد دعاوى تتعلق بالتأخير، إضافة إلى أشخاص لا تعتبرهم السلطات بحاجة إلى حماية خاصة، وتفترض أنهم قادرون على تأمين معيشتهم بصورة مستقلة في سورية أو أن لديهم شبكة أسرية أو اجتماعية يمكن أن توفر لهم الرعاية.

وكانت الهيئة قد علقت مؤقتًا، بعد تغير السلطة في سورية، إصدار قرارات في معظم طلبات اللجوء الجديدة المقدمة من سوريين، بسبب تقلب الأوضاع، واقتصر تعاملها حينها إلى حد كبير على الملفات المتعلقة بإعادة نقل طالبي اللجوء إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.

ويأتي التحول في السياسة الألمانية بعد سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ ديسمبر 2024، وما أعقبه من عودة مئات الآلاف من السوريين إلى البلاد، خصوصًا من تركيا ولبنان والأردن.

ومع ذلك، لا تزال الأوضاع الأمنية والإنسانية متفاوتة في مناطق سورية عدة، وسط استمرار التوتر وأعمال عنف ذات طابع طائفي في بعض المناطق، فضلًا عن حاجة أعداد كبيرة من السكان إلى مساعدات إنسانية واستمرار النقص في المساكن، ولا سيما في المناطق التي تعرضت لدمار واسع خلال سنوات الحرب.

ولا يعني سحب وضع الحماية بالضرورة ترحيل الشخص مباشرة إلى سورية. ففي حال لم يكن بإمكان السوري الحصول على تصريح إقامة آخر، مثل الإقامة على أساس العمل، ولم يكن التجنيس متاحًا له، تبقى إمكانية الترحيل محدودة على المدى القصير.

ولا تزال عمليات ترحيل السوريين من ألمانيا إلى سورية نادرة، إذ تتطلب تعاونًا من السلطات السورية في كل حالة. وسُجل في العام الماضي أول ترحيل لسوري إلى بلاده منذ اندلاع الحرب، فيما نُفذت ثلاث عمليات ترحيل فقط خلال النصف الأول من العام الجاري.

وتولي الحكومة الاتحادية والولايات اهتمامًا خاصًا بترحيل مرتكبي الجرائم، رغم استمرار محدودية التنفيذ الفعلي لهذه السياسة.

وانتقدت خبيرة سياسات اللجوء في كتلة حزب "اليسار"، كلارا بونغر، توسيع إجراءات سحب الحماية، وقالت إن "الوضع في سورية غير مستقر للغاية، فهناك مجموعات كثيرة تتعرض للتهديد والملاحقة والتهجير".

وأضافت أن العودة القسرية "غير مقبولة" في ظل هذه الظروف، معتبرة أن إجراءات مراجعة وسحب الحماية تشكل عبئًا كبيرًا على المتضررين وتتطلب كذلك موارد واسعة من السلطات والمحاكم.

ودعت بونغر الحكومة الألمانية إلى البحث عن مسارات تضمن استمرار الحماية وإمكانيات البقاء للسوريين الذين يعيشون في ألمانيا منذ سنوات طويلة.

وتزامن توسيع مراجعات الحماية مع تراجع حاد في عدد السوريين الذين يتقدمون بطلبات لجوء جديدة في ألمانيا منذ سقوط نظام الأسد.

ومنذ عام 2013 وحتى منتصف العام الجاري، قدم 978,761 سوريًا طلب لجوء للمرة الأولى في ألمانيا، فيما لم يُسجل خلال النصف الأول من هذا العام سوى نحو 5 آلاف طلب.

وفي حين كانت غالبية طلبات اللجوء المقدمة من السوريين تنتهي بقرارات إيجابية خلال سنوات الحرب، بلغت نسبة رفض الطلبات 68.6% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بحسب بيانات الحكومة الألمانية.

ويعيش عدد كبير من السوريين في ألمانيا منذ سنوات، ويعمل كثير منهم في قطاعات تعاني نقصًا في العمالة. وبحسب الوكالة الاتحادية للعمل، يتركز تشغيل السوريين خصوصًا في تجارة التجزئة، وشركات العمل المؤقت، والمطاعم، والرعاية الصحية، وخدمات التوصيل.