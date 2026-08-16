إسرائيل تتوغل بالرفيد بالقنيطرة وتفتش منازل

تأتي العملية الإسرائيلية في الرفيد ضمن تصعيد متواصل في الجنوب السوري، يترافق مع تعزيز الانتشار العسكري وتحصين المنطقة العازلة، في وقت تتسع فيه التحركات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية منذ أواخر عام 2024.

أفادت قناة الإخبارية السورية بأن قوات إسرائيلية توغلت، فجر الأحد، في بلدة الرفيد بريف القنيطرة جنوبي سورية، ونفذت عمليات دهم وتفتيش شملت عددا من المنازل، دون ورود معلومات عن اعتقالات أو تفاصيل بشأن حجم القوة المتوغلة، أو ما إذا كانت قد انسحبت من البلدة.

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ويأتي التوغل في ظل استمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية في جنوب سورية، والتي تشمل عمليات دهم وتفتيش وإقامة حواجز ونقاط عسكرية، في خرق متواصل للسيادة السورية.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أدان الانتهاكات الإسرائيلية، داعيا إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها في جنوب البلاد.

وتزامنا مع ذلك، أفادت تقارير بأن الجيش الإسرائيلي أنجز نحو 80% من أعمال حفر الخنادق ضمن مشروع "الشرق الجديد"، الممتد على طول المنطقة العازلة من مجدل شمس حتى حوض اليرموك في ريف درعا، بهدف تحصين الحدود الإسرائيلية السورية بخنادق وسدود ترابية.

وبحسب المعطيات ذاتها، يسيطر اللواء 474 في الجيش الإسرائيلي على شريط أمني داخل المنطقة، يضم نحو تسع نقاط تفتيش بحجم سرية، إلى جانب تسيير دوريات في القرى والمناطق المفتوحة، خصوصا في قطاع الجولان الجنوبي.

وتصاعدت التحركات الإسرائيلية في جنوب سورية عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، وإعلان إسرائيل انهيار اتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974، والسيطرة على المنطقة العازلة.