سورية: الحكم حضوريا بإعدام وسيم الأسد ابن عم بشار الأسد

أصدر القضاء السوري حكما حضوريا بالإعدام ومصادرة الأموال بحق وسيم الأسد، ابن عم رئيس النظام المخلوع، لإدانته بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تشمل القتل العمد والتعذيب، وذلك بعد أحكام إعدام سابقة طالت بشار الأسد ومسؤولين أمنيين.

أصدر القضاء السوري، اليوم الثلاثاء، حكما حضوريا بالإعدام ضدّ وسيم الأسد، ابن عم رئيس النظام المخلوع، بعد أحكام مماثلة طالت الأسبوع الماضي بشار الأسد نفسه، وعددا من المسؤولين الأمنيين من أركان نظامه.

وأفاد رئيس محكمة الجنايات الرابعة في دمشق القاضي فخر الدين العريان بتجريم وسيم الأسد، "بجناية القتل العمد وجناية القتل القصد لأكثر من شخص والقتل القصد المترافق مع أعمال التعذيب والشراسة نحو الأشخاص بوصفها جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب"، وقرر "الحكم عليه من أجل ذلك بالإعدام".

وبحسب ما أوردت وكالة الأنباء السورية ("سانا")، فقد قضت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، اليوم الثلاثاء، بإعدام المتهم وسيم الأسد ‏ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة، بعد ‏إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية ‏وجرائم حرب بحق الشعب السوري خلال عهد ‏النظام البائد، وذلك خلال الجلسة ‏السادسة من المحاكمة المخصصة للنطق بالحكم.‏

وقال القاضي العريان، إنه "ثبت للمحكمة بالأدلة اليقينية تورط مجموعة مسلحة تابعة ‌‏‌‏للمتهم في الهجوم على محل تجاري في بلدة جرمانا وسرقة محتوياته واختطاف ‏مالكه ‌‏بسبب موقفه المعارض للنظام البائد، إلى جانب التورط في عمليات اختطاف وقتل ‌‏مواطنين سوريين بمناطق عدة".‏

وأضاف أنه "تم تجريم المتهم وسيم الأسد بجناية القتل العمد والقصد ‏لأكثر ‏من ‏شخص وبجرائم التعذيب، بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، والحكم عليه ‌‏بالإعدام، ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة ‏لصالح الخزانة العامة".‏

‏وعُقدت أولى جلسات محاكمة وسيم الأسد في 24 حزيران/ يونيو الماضي، "وواجه عدة ‌‏‌‏‌‏تهم أبرزها إدارة وتشكيل مجموعات مسلحة غير نظامية بتكليف من العميد غياث ‌‏‌‏‌‏دلا، قائد لواء في الفرقة الرابعة التابعة للنظام البائد بقيادة ماهر الأسد، منذ مطلع ‌‏‌‏‌‏عام 2011 ومشاركتها في عمليات عسكرية استهدفت مناطق مدنية في الغوطة ‌‏‌‏‌‏الشرقية، ولا سيما بلدة المليحة، ما أسفر عن مقتل مدنيين، إلى جانب تهم التجارة ‌‏‌‏بالمخدرات والقتل العمد".‏

وكانت محكمة الجنايات الرابعة بدمشق قد أصدرت في 11 من آب الجاري، حكما "بإعدام رأس النظام البائد المجرم الفار بشار الأسد، وعاطف نجيب وبقية المجرمين ‌‏الفارين، وهم ماهر حافظ الأسد وفهد جاسم الفريج ولؤي علي العلي وقصي إبراهيم ‌‏ميهوب ووفيق صالح ناصر وطلال فارس العيسمي بعد إدانتهم بجرائم قتل وتعذيب ‌‏وحرمان من الحرية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، فيما أسقطت دعوى الحق ‌‏العام عن المتهم محمد أيمن عيوش تبعا لوفاته"، وفق "سانا".‏