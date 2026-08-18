سورية تؤكد حقها بالاستخدامات المدنية والسلمية: العثور على مواد نووية بموقع من عهد الأسد

عثرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أطنان من المواد النووية في سورية بعد معاينة موقع نووي غير معلن يعود إلى عهد نظام الأسد، فيما أكدت دمشق حقها السيادي والقانوني في الاستخدامات المدنية والسلمية للطاقة الذرية.

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، الثلاثاء، العثور على "بضعة أطنان" من المواد النووية في سورية بعد معاينة موقع نووي غير معلن يعود إلى حقبة نظام بشار الأسد المخلوع.

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وقال غروسي خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في دمشق "بعد قراركم الشجاع بإبلاغنا بوجود موقع... كانت تُخزَّن فيه مواد نووية، تمكّنا من الوصول إلى هذا الموقع"، مضيفا "للأمر أهمية بالغة... كوننا نتحدث عن بضعة أطنان من المواد النووية التي يمكن إساءة استخدامها".

ومن جانبه، أعلن الشيباني أن فريقا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية جمع عينات من موقع غير معلن يضم مواد نووية.

وقال الشيباني خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع غروسي "في 17 تموز/ يوليو الماضي وجهنا رسالة رسمية إلى الوكالة نعلن فيها بإرادة حرة عن وجود مواد نووية في موقع غير معلن ضمن الإرث الذي خلفه النظام البائد".

وأضاف أن سورية دعت الوكالة للتحقق من الموقع، وقد "أتمّ المدير العام وفريق الوكالة صباح اليوم زيارة الموقع وجمع العينات اللازمة".

وقال الشيباني "وصل التعاون بين سورية والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مراحل متقدمة، والشفافية هي خيارنا في التعامل معها".

وأضاف "نقف اليوم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لنثبت سعي سورية الحثيث إلى أن تكون ركيزة للاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي".

وأشار إلى أن سورية تتعامل "مع إرث النظام البائد في ما يخص الأنشطة النووية"، مؤكدا أن "سورية الجديدة تتطلع إلى التعاون مع المجتمع الدولي في مجال الأنشطة النووية السلمية".

وأوضح الشيباني أن سورية "أتاحت الوصول إلى موقع دير الزور بعد أكثر من 18 عاما، بمبادرة ذاتية وقرار سيادي". وأكد حق بلاده "السيادي والقانوني في الاستخدامات المدنية والسلمية للطاقة الذرية".

ومن جانبه، قال غروسي "اليوم مهم للأمن والسلام والجهود التي لا يمكن الاستغناء عنها في مجال منع الانتشار النووي، حيث بدأنا التعاون مع الحكومة السورية الجديدة، بينما كان النظام السابق لا يتعاون في هذا المجال".

ولفت إلى أن "التكنولوجيا النووية في سورية ستكون مرتبطة بالطاقة والصحة وإدارة المياه".

وعن تجاوب دمشق مع الوكالة، قال غروسي "بدأنا العمل مع الحكومة السورية الجديدة منذ 18 شهرا، حيث فتحت أمامنا موقعا سريا في دير الزور يعود إلى عهد النظام السابق، ونعمل على معالجة القضايا التي أثارت سابقا قلق المجتمع الدولي".

وفي تموز/ يوليو الماضي، التقى غروسي في دمشق الرئيس السوري أحمد الشرع والشيباني، وبحث معهما سبل تعزيز التعاون بين الجانبين؛ وفق بيان للرئاسة السورية.

وكان غروسي قد أجرى أول زيارة له إلى سورية في العهد الجديد في حزيران/ يونيو 2025، والتقى خلالها الشرع لبحث تسوية الملفات العالقة.

وأثمرت تلك الزيارة عن منح مفتشي الوكالة حق "الوصول الفوري وبلا قيود" إلى المواقع المعنية بالتحقق، ما دفع غروسي إلى الإشادة بـ"شفافية دمشق".

كما أطلقت الوكالة حينها برنامجا للدعم الطبي والتنموي في سورية، شمل توفير معدات لمكافحة السرطان ومساعدات في المجالين الزراعي والمائي، إلى جانب بحث استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية وتوليد الكهرباء.