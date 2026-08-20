عبدي: أتممنا دمج مؤسسات "قسد" في الدولة السورية

قال قائد قوات سورية الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، إن عملية دمج المؤسسات العسكرية والأمنية والإدارية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في مؤسسات الدولة السورية قد اكتملت، بعد نحو ثمانية أشهر من توقيع اتفاق مع الرئيس أحمد الشرع.

أعلن قائد قوات سورية الديموقراطية "قسد"، مظلوم عبدي، مساء الخميس، إنجاز عملية دمج المؤسسات الكردية المدنية والعسكرية في إطار مؤسسات الدولة السورية، بعد نحو 8 أشهر من توقيعه اتفاقا بهذا الشأن مع الرئيس أحمد الشرع.

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ويعدّ إنجاز عملية الدمج نهاية مرحلة بارزة في تاريخ أكراد سورية، بعدما بنوا إدارة ذاتية تتبع لها مؤسسات مدنية وعسكرية منظمة بعقب اندلاع أحداث الثورة السورية عام 2011، وتصدوا بشراسة لتنظيم "داعش" الإرهابي حتى دحره من آخر نقاط سيطرته عام 2019، وأملوا بنوال حكم ذاتي، قبل إطاحة الحكم السابق ثم تخلّي داعمتهم واشنطن عنهم.

وقال قائد قوات سورية الديموقراطية "قسد"، مظلوم عبدي، في كلمة ألقاها خلال احتفال بمئوية تأسيس مدينة القامشلي في شمال شرق البلاد، إن "مرحلة اندماج المؤسسات العسكرية والأمنية والإدارية داخل مؤسسات الدولة الوطنية تمت وانتهت".

وأضاف "من الآن فصاعدا نبدأ مرحلة جديدة"، مؤكدا أن "نضالنا سيستمر كي نثبّت حقوق شعبنا المحقة في الدستور".

وجاء الإعلان بعد أشهر من مفاوضات شاقة خاضها الأكراد والسلطات السورية، بعد توقيعهما في 31 كانون الثاني/ يناير على اتفاق شامل، تضمّن دمج المؤسسات المدنية والعسكرية للإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة، في خطوة وصفتها واشنطن بـ"المحطة التاريخية".

وأعقب الاتفاق حينها تصعيد عسكري بين الطرفين، انكفأت قوات سورية الديموقراطية على إثره من مناطق واسعة في شمالي سورية وشرقيها ذات غالبية عربية إلى المناطق ذات الغالبية الكردية في محافظة الحسكة.

وفي خضّم التصعيد العسكري، أصدر الشرع في 16 كانون الثاني/ يناير مرسوما اعترف فيه بالحقوق الوطنية للأكراد، وبلغتهم لغة رسمية، في خطوة غير مسبوقة في سورية منذ استقلالها عام 1946.