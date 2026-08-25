الهجري يتماهى مع إسرائيل ويلمح إلى تطورات قريبة في السويداء

وصف حكمت الهجري دروز السويداء بأنهم "جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل"، في موقف لا يمثل إجماعًا داخل الطائفة، وتحدث عن تطورات مرتقبة خلال أيام، وسط تضارب بشأن اتصالات مع دمشق واستمرار التدخل الإسرائيلي في الجنوب السوري.

وصف حكمت الهجري، أحد الزعماء الروحيين للدروز في محافظة السويداء، الطائفة بأنها "جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل"، في موقف يتجاوز مطالب محلية تتعلق بإدارة المحافظة وحقوق سكانها إلى تبني خطاب سياسي يتماهى مع الرؤية الإسرائيلية للجنوب السوري، فيما تحدث عن تطورات مرتقبة خلال أيام من دون الكشف عن طبيعتها.

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وجاءت تصريحات الهجري خلال جلسة عُقدت في السويداء، الإثنين، بحسب ما أوردته وسائل إعلام عربية وسورية، في وقت تتضارب فيه المعلومات بشأن اتصالات محتملة بين مجموعته والحكومة السورية لإنهاء الأزمة في المحافظة وإعادة ترتيب العلاقة مع مؤسسات الدولة.

وقال الهجري: "نحن جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل... حتى بالعقيدة نحن نشترك معها"، من دون أن يوضح الأساس السياسي أو الديني لهذا الادعاء، أو ما إذا كان يعبر عن موقف متفق عليه داخل المجتمع الدرزي في السويداء.

ولا يمثل موقف الهجري، بحد ذاته، موقفًا جامعًا لدروز سورية، الذين تتباين مواقف قواهم الدينية والسياسية والمحلية بشأن مستقبل المحافظة والعلاقة مع دمشق والتدخلات الخارجية.

حكمت الهجري: نحن جزء لا يتجزأ من #إسرائيل، و #إسرائيل دولة مؤسسات وعلم وحضارة. pic.twitter.com/VQmUs975Qc — التلفزيون العربي - سوريا (@AlarabyTvSY) August 25, 2026

ولمح الهجري إلى قرب حدوث تطورات مرتبطة بملف السويداء، قائلاً إن أمورًا قد تتضح "خلال أيام"، لكنه لم يقدم تفاصيل بشأن طبيعتها أو الجهات المنخرطة فيها.

وتطرق إلى المواجهات التي شهدتها المحافظة خلال الفترة الماضية، وقال إن أبناء السويداء في "خندق واحد"، وإن "دمنا واحد ومصيرنا واحد"، معربًا عن أمله في الوصول إلى مرحلة من الاستقرار بعد سقوط ضحايا مدنيين خلال الأحداث.

كما استعاد أحداث تموز/ يوليو الماضي، واعتبر أن الأهالي تعرضوا لممارسات وصفها بأنها من "أبشع" ما شهدته الحروب، قبل أن يقول إن المطالب التي طرحها أنصاره قبل المواجهات تمثلت في إقامة "دولة مدنية ديمقراطية" تضمن حقوق جميع المكونات ولا تميز بين المواطنين على أساس الدين أو المذهب.

وفي الوقت نفسه، كشف حديثه عن رهان واضح على تدخل خارجي في ملف المحافظة، إذ قال إن الدول تتحرك وفق مصالحها، وإن مجموعته تسعى إلى التقاطع مع تلك المصالح بما يضمن، وفق تعبيره، الحقوق والسيادة.

ووصف الهجري الظروف في السويداء بأنها "حصار خانق في كل شيء"، وقال إن "النور سيشرق قريبًا"، مضيفًا أن ما وصفه بـ"تضحيات" المحافظة "لا تعنينا كمنطقة فقط، بل تعني العالم الحر كله".

وربط الهجري تحركات المجموعات المسلحة التابعة له بما وصفه بـ"مكافحة الإرهاب"، وادعى أن قتالها داخل السويداء يصب في "أمان العالم كله"، في خطاب يقدّم المواجهة المحلية باعتبارها جزءًا من معركة أوسع ويسعى إلى استجلاب دعم دولي لها.

وفي معرض حديثه عن مستقبل المحافظة، قال الهجري: "جغرافيًا هذه البلاد لنا، وتاريخيًا هذه البلاد لنا"، مضيفًا أنه "لا بد من وجود أمر دولي" للوصول إلى ما وصفه بحقوق أبناء السويداء.

وتأتي تصريحاته في ظل معلومات متضاربة بشأن وجود مفاوضات بين مجموعته والحكومة السورية. وكانت صحيفة "المدن" قد ذكرت، في 14 آب/ أغسطس، أن محادثات سرية تجري بين الطرفين للتوصل إلى تفاهم بشأن مستقبل المؤسسات الأمنية والمدنية في المحافظة.

وبحسب ما أوردته الصحيفة، تناولت المحادثات احتمال التوصل إلى صيغة شبيهة باتفاق 10 آذار/ مارس 2025 بين دمشق و"قوات سورية الديمقراطية"، تشمل دمج عناصر ما يسمى "الحرس الوطني" التابع للهجري في وزارة الدفاع السورية، وإعادة ربط الموظفين والمؤسسات المدنية في السويداء بمؤسسات الدولة.

في المقابل، نفت مصادر مقربة من الهجري، في 17 آب/ أغسطس، وجود مفاوضات مع الحكومة السورية، ووصفت المعلومات المتداولة بهذا الشأن بأنها "غير صحيحة".

لكن المصادر ذاتها أقرت بوجود تحركات مرتبطة بملف الأسرى والمحتجزين، وقالت إن العمل فيه يجري بوساطة أميركية للوصول إلى "صيغة معينة"، من دون كشف تفاصيلها.

وتأتي تصريحات الهجري بعد يومين من اجتماع عُقد في الأردن بين وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ورئيس جهاز الموساد الإسرائيلي رومان غوفمان، بوساطة أميركية، في إطار مساعٍ لخفض التوتر بين دمشق وتل أبيب.

وبحسب الموقف السوري المعلن، تناول الاجتماع وضع آليات لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وعمليات الاعتقال والاستهداف، وإحياء مسار التفاوض للتوصل إلى اتفاق أمني، مع تأكيد دمشق أن أي ترتيبات يجب أن تحترم سيادة سورية ووحدة أراضيها.

ويمثل ملف السويداء إحدى أكثر نقاط الخلاف تعقيدًا في الجنوب السوري، بعد المواجهات الدامية التي اندلعت بين قوات الأمن السورية ومجموعات مسلحة مرتبطة بالهجري، وما تلاها من تدخل عسكري إسرائيلي عبر غارات استهدفت مواقع في دمشق ومناطق أخرى بذريعة حماية الدروز.

واستغلت إسرائيل أحداث السويداء لتوسيع تدخلها السياسي والعسكري في الجنوب السوري وتقديم نفسها باعتبارها "حامية للدروز"، في وقت تواصل فيه احتلال أراضٍ سورية والتوغل في الجنوب وفرض ترتيبات أمنية أحادية الجانب.

ويأتي تبني الهجري خطابًا يربط طائفته بإسرائيل في هذا السياق، بينما تؤكد دمشق أن السويداء جزء من الدولة السورية، وأن معالجة أوضاع المحافظة يجب أن تتم ضمن سيادة سورية ووحدة أراضيها.