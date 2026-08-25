سورية: مظلوم عبدي يعلن حل "قسد" والاندماج الكامل في مؤسسات الدولة

الإعلان عن حل قوات سورية الديمقراطية "قسد" كقوة عسكرية مستقلة واندماجها بالكامل في مؤسسات الدولة، وتحدث قائد القوات مظلوم عبدي عن الانتقال من مرحلة الدفاع إلى مرحلة بناء سورية.

أعلن قائد قوات سورية الديمقراطية مظلوم عبدي مساء، الثلاثاء، حل "قسد" كقوة عسكرية مستقلة وانتهاء مهمتها، متحدثا عن اندماجها بالكامل في مؤسسات الدولة والانتقال من مرحلة الدفاع إلى مرحلة بناء سورية.

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وقال عبدي "نعلن حل قوات سورية الديمقراطية والإدارة الذاتية وكافة التشكيلات العسكرية والمدنية التابعة لها، واندماجها الكامل في مؤسسات الدولة".

وتأتي أقوال عبدي خلال مؤتمر صحافي عقد في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، مضيفا "نقف اليوم في لحظة تاريخية نطوي فيها صفحة مهمة من تاريخ سورية، ونبدأ بفتح صفحة جديدة عنوانها السلام والاستقرار والبناء".

وأشار إلى أن "الظروف اليوم تغيرت والبلاد دخلت مرحلة جديدة عنوانها السلام وبناء سورية الجديدة، فبعد الاتفاق مع الرئيس أحمد الشرع واستكمال عمليات دمج قواتنا ضمن ألوية الجيش السوري، فإننا نعلن اليوم انتهاء مهمة قوات سورية الديمقراطية ونعلن بكل مسؤولية عن حلها كقوة عسكرية مستقلة".

وشدد عبدي على أنه "نريد أن يكون هذا اليوم بداية انتقال حقيقي من ساحات المعارك إلى ساحات البناء، ومن زمن السلاح إلى زمن السلام".

وأوضح أن "الرئيس الشرع أعلن في عدة مناسبات صون حقنا في التعليم باللغة الكردية، والتمسنا موقفا منفتحا تجاه حق التعليم باللغة الكردية وتطوير هذا القرار في المستقبل".

وتابع عبدي "سنعمل على تنفيذ قرار التعليم باللغة الكردية خلال العام الحالي، بما نستطيع البناء عليه مستقبلا".

وأكد "نريد أن نبني سورية الجديدة لجميع أهلها، الكرد والعرب والتركمان والآشوريون، سورية الموحدة المستقرة التي تحمي مستقبل أبنائها وتؤمّن حياة كريمة لأطفالها".

وأورد "التلفزيون العربي"، أن الرئيس السوري أحمد الشرع سيصدر مراسيم بتعيين مظلوم عبدي وإلهام أحمد في مناصب مهمة ورفيعة في الدولة.