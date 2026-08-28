سورية: الشرع يعيّن مظلوم عبدي مستشارا لدى رئاسة الجمهورية

ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن الرئيس أحمد الشرع أصدر مرسوما حمل الرقم 164 لعام 2026، نصّ على تعيين مصطفى خليل عبدي "مظلوم عبدي" مستشارا لدى رئاسة الجمهورية.

عيّن الرئيس السوري أحمد الشرع، الخميس، فرهاد عبدي شاهين أحد قادة تنظيم "واي بي جي" المنحلّ، مستشارا لدى رئاسة الجمهورية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن الرئيس أحمد الشرع أصدر مرسوما حمل الرقم 164 لعام 2026، نصّ على تعيين مصطفى خليل عبدي "مظلوم عبدي" مستشارا لدى رئاسة الجمهورية.

والثلاثاء، أعلن قائد تنظيم "قسد" المنحل مظلوم عبدي، خلال مؤتمر صحافي في قصر الشعب بدمشق، حل التنظيم، الذي كان واجهة تنظيم "واي بي جي" في سورية، واندماجه "الكامل" ضمن مؤسسات الدولة.

وقال عبدي "نعلن حل قوات سورية الديمقراطية والإدارة الذاتية وكافة التشكيلات العسكرية والمدنية التابعة لها، واندماجها الكامل في مؤسسات الدولة".

وتأتي أقوال عبدي خلال مؤتمر صحافي عقد في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، مضيفا "نقف اليوم في لحظة تاريخية نطوي فيها صفحة مهمة من تاريخ سورية، ونبدأ بفتح صفحة جديدة عنوانها السلام والاستقرار والبناء".