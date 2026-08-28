سورية: قصف وتوغل وعمليات تفتيش إسرائيلية في ريفي دمشق والقنيطرة

استهدفت قوات إسرائيلية منطقة في ريف دمشق الغربي بقذيفتين، وتوغلت آليات في قرية بريقة وفتشت منازل في قرية رسم العجرف بريف القنيطرة الجنوبي.

توغلت آليات عسكرية إسرائيلية مساء الخميس، في قرية بريقة، بالتزامن مع حملة تفتيش للمنازل في قرية رسم العجرف، بالريف الجنوبي لمحافظة القنيطرة جنوبي سورية.

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وإلى جانب ذلك، استهدفت قوات إسرائيلية بقذيفتين المنطقة الواقعة بين بلدة بيت جن والتلال الحمر في ريف دمشق الغربي، وفق ما أورد إعلام سوري.

وذكرت القناة، أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بآليات عسكرية في قرية بريقة بريف القنيطرة الجنوبي".

وأشارت إلى أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة تفتيش للمنازل في قرية رسم العجرف بريف القنيطرة الجنوبي".

وأفادت في خبر لاحق بأن "قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بقذيفتين المنطقة الواقعة بين بلدة بيت جن والتلال الحمر في ريف دمشق الغربي".

وتشهد مناطق جنوبي سورية توغلات واعتداءات إسرائيلية متكررة، لا سيما في محافظتي القنيطرة ودرعا، تشمل عمليات دهم وتفتيش واعتقال وإقامة حواجز عسكرية.

وفجر 18 آب/ أغسطس الجاري، نفذ الطيران الإسرائيلي 8 غارات على مدرج مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب شمال غربي سورية، ما ألحق أضرارا ببنيته التحتية.