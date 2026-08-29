السويداء: ميليشيا الحرس الوطني تمنع الطلاب من الوصول إلى مراكز الامتحانات وتأجيل انطلاقها

أعلنت مديرية إعلام السويداء تأجيل موعد بدء امتحانات الدورة الاستثنائية لشهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بفروعها كافة، والمقررة اليوم، إلى الساعة الحادية عشرة صباحًا، حرصًا على سلامة الطلاب وضمان وصولهم إلى مراكزهم الامتحانية.

منعت مليشيات الحرس الوطني، اليوم السبت، وفدًا من مديرية التربية في السويداء وطلابًا من الوصول إلى المراكز المعتمدة لامتحانات الدورة الاستثنائية في ريف المحافظة الشمالي، فيما أُجّل موعد بدء الامتحانات إلى الساعة الحادية عشرة صباحًا.

وقال مدير مديرية الإعلام في محافظة السويداء، مرهف الشاعر، إن مجموعات محلية منعت الطلاب من الوصول إلى المراكز الامتحانية وأنزلتهم من الحافلات عند دوار العنقود وفي مدينة شهبا.

وأضاف الشاعر، في حديث لتلفزيون سوريا، أن مئات فقط من طلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة تمكنوا من الوصول إلى المراكز، مشيرًا إلى وجود ضغوط مجتمعية وشعبية للسماح للطلاب بالوصول إليها.

وأوضح أنه جرى بذل جهود لاستدراك الامتحانات من خلال دورة استثنائية، مرجحًا صدور إجراءات جديدة من وزارة التربية.

وأعلنت مديرية إعلام السويداء تأجيل موعد بدء امتحانات الدورة الاستثنائية لشهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بفروعها كافة، والمقررة اليوم، إلى الساعة الحادية عشرة صباحًا، حرصًا على سلامة الطلاب وضمان وصولهم إلى مراكزهم الامتحانية.

وذكرت محافظة السويداء، عبر قناتها على "تلغرام"، أن القرار جاء نتيجة التأخير الناجم عن إعاقة مجموعات وصفتها بأنها "خارجة عن القانون" حركة الطلاب في طريقهم إلى المراكز.

وشهد الطريق الرابط بين السويداء ودمشق، صباح اليوم، استنفارًا أمنيًا وإغاثيًا مكثفًا، بالتزامن مع انطلاق امتحانات الدورة الاستثنائية.

وانتشر على طول الطريق، بدءًا من حاجز المتونة، عناصر من الأمن الداخلي وأمن الطرق، إلى جانب فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر، لتأمين حركة الطلاب المتوجهين إلى المراكز الامتحانية وتذليل العقبات أمام الحافلات والسيارات.

وقالت الصفحة الرسمية لمحافظة السويداء إن هذه الإجراءات تهدف إلى توفير بيئة آمنة ومستقرة للطلاب، تمكّنهم من أداء امتحاناتهم بعيدًا عن أي طارئ قد يؤثر في سير العملية الامتحانية.

وكانت المحافظة قد أنهت، أمس الجمعة، تجهيز 27 مركزًا معتمدًا للدورة الاستثنائية في ريف السويداء الشمالي، لاستقبال الطلاب وتوفير الأجواء الملائمة لأداء امتحاناتهم.

وأصدر الرئيس السوري، أحمد الشرع، في 19 من الشهر الجاري، المرسوم رقم 163 لعام 2026، القاضي بمنح طلاب محافظة السويداء دورة استثنائية للتقدم لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بفروعها كافة.

ويستفيد من المرسوم الطلاب الذين لم يتقدموا لامتحانات دورة عام 2026، والذين لم يتمكنوا من تأدية جميع المواد الامتحانية فيها.

ويأتي ذلك غداة اندلاع اشتباكات مسلحة بين مجموعات في مدينة السويداء، ألحقت أضرارًا بمنازل وأثارت حالة من الهلع بين المدنيين، بحسب الإعلام الرسمي، من دون ورود معلومات عن سقوط قتلى أو مصابين أو اتضاح أسباب الاشتباكات وهوية الأطراف المشاركة فيها.