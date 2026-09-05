سورية: قصف إسرائيلي يطال ريف القنيطرة وريف دمشق

قصفت القوات الإسرائيلية أطراف بلدة الرفيد في ريف القنيطرة ومحيط تلة باط الوردة قرب بيت جن بريف دمشق الغربي، دون ورود تقارير عن إصابات، وجاء القصف بعد توغل قوة إسرائيلية في محيط الرفيد، في ظل تصاعد التوغلات والاعتداءات الإسرائيلية.

أطلقت القوات الإسرائيلية، مساء السبت، 6 قذائف مدفعية على أطراف بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي، جنوب غربي سورية، كما استهدفت محيط تلة باط الوردة، قرب بلدة بيت جن بريف دمشق ‏الغربي بقذائف مدفعية أيضا، بحسب وسائل إعلام سورية.

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وأفادت قناة "الإخبارية السورية" باستهداف أطراف بلدة الرفيد، دون أن تذكر تفاصيل إضافية حول وقوع إصابات أو أضرار جراء القصف.

من جانبها، قالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن مراسلها في القنيطرة "ذكر أن قذائف مدفعية مصدرها قوات الاحتلال الإسرائيلي سقطت في الأراضي الزراعية، تلاها ‏إطلاق نار من قبل قوات الاحتلال المتمركزة في تلة الجلع داخل الجولان السوري المحتل، دون ورود معلومات عن وقوع ‏إصابات".‏

وفي وقت سابق من يوم السبت، توغلت قوة إسرائيلية مؤلفة من 5 سيارات عسكرية محملة بالجنود على أطراف الرفيد، قبل انسحابها دون تسجيل حالات اعتقال.

وأضافت الوكالة أن القوات الإسرائيلية استهدفت بالقذائف محيط تلة باط الوردة، قرب بلدة بيت جن بريف دمشق ‏الغربي، ولم تذكر معلومات حول وقوع إصابات.

وتأتي هذه التطورات بعد قصف إسرائيلي استهدف محيط تل الأحمر الشرقي بريف القنيطرة الجنوبي بقذيفتين مدفعيتين، الخميس، واعتقال راع غرب بلدة الرفيد، الثلاثاء، قبل الإفراج عنه بعد ساعات، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".

وتشهد مناطق في جنوب سوري توغلات واعتداءات إسرائيلية شبه يومية، لا سيما في محافظتي القنيطرة ودرعا، تشمل عمليات دهم وتفتيش واعتقالات وإقامة حواجز عسكرية.