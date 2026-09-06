قصف إسرائيلي جديد في القنيطرة وبرّاك يدعو لضبط النفس في السويداء

جيش الاحتلال يقصف مناطق في ريف القنيطرة الأوسط والجنوبي خلال أيام متتالية، فيما دعا المبعوث الأميركي توم برّاك إلى ضبط النفس والحوار في السويداء، وسط توتر داخلي وتجدد الحديث عن إعادة دمج المحافظة ضمن الدولة السورية.

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مناطق في ريف القنيطرة الأوسط جنوبي سورية، في اعتداءين منفصلين طاولا محيط قرية الصمدانية الشرقية والأراضي الزراعية غرب قرية المشاعلة، وأديا إلى نفوق عدد من رؤوس الأغنام، من دون ورود معلومات عن إصابات بشرية.

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وقالت مديرية إعلام القنيطرة إن جيش الاحتلال "استهدف الأراضي الزراعية غرب قرية المشاعلة بريف القنيطرة الأوسط بقذيفة مدفعية مصدرها قاعدة الحميدية"، مشيرة إلى أن القصف "أدى إلى نفوق عدد من رؤوس الأغنام".

وفي وقت سابق الأحد، أفادت قناة "الإخبارية السورية" بأن "قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت بقذيفة مدفعية محيط قرية الصمدانية الشرقية في ريف القنيطرة الأوسط"، من دون أن ترد معلومات عن إصابات أو أضرار جراء القصف.

ويأتي القصف في سياق اعتداءات إسرائيلية متكررة في جنوب سورية، إذ أطلقت قوات الاحتلال، مساء السبت، ست قذائف مدفعية على أطراف بلدة الرفيد في ريف القنيطرة الجنوبي، عقب توغل قوة إسرائيلية مؤلفة من خمس آليات عسكرية في أطراف البلدة، قبل انسحابها من دون تسجيل اعتقالات.

وكانت قوات الاحتلال قد قصفت، الخميس، محيط تل الأحمر الشرقي في ريف القنيطرة الجنوبي بقذيفتين مدفعيتين، فيما اعتقلت، الثلاثاء، راعيًا غرب بلدة الرفيد، قبل أن تفرج عنه بعد ساعات.

وتشهد مناطق في جنوب سورية، ولا سيما محافظتا القنيطرة ودرعا، توغلات واعتداءات إسرائيلية شبه يومية، تشمل عمليات دهم وتفتيش واعتقالات وإقامة حواجز عسكرية.

وتحتل إسرائيل معظم مساحة الجولان السوري منذ عام 1967، وبعد سقوط نظام بشار الأسد، في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، أعلنت انهيار اتفاق فض الاستباك الموقع عام 1974، واحتلت المنطقة السورية العازلة ومواقع أخرى، بينها الجانب السوري من جبل الشيخ.

وفي 26 تموز/ يوليو الماضي، قال الرئيس السوري، أحمد الشرع، إن بلاده تعمل بمشاركة دول على إبرام اتفاق أمني مع إسرائيل، معتبرًا أن نجاحه "سيمهد لسلام شامل دون التنازل عن أحقية سورية في الجولان المحتل".

وفي موازاة التطورات في القنيطرة، دعا المبعوث الأميركي الخاص إلى سورية، توم برّاك، مساء السبت، إلى ضبط النفس في محافظة السويداء، معربًا عن قلق واشنطن من تجدد التوتر في المحافظة ذات الغالبية الدرزية.

وقال برّاك، في منشور عبر منصة "إكس": "نشعر بالاستياء من تجدد التصعيد في السويداء"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة وقعت، قبل نحو عام، إلى جانب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره الأردني أيمن الصفدي، "خارطة طريق ثلاثية للسلام في السويداء".

وأوضح أن الخطة ترسم "مسارًا لإعادة دمج المحافظة بكرامة في سورية، مع الحقوق الكاملة والالتزامات الكاملة للمواطنة بالنسبة إلى مجتمعها الدرزي"، معتبرًا أن هذا المسار "يبقى الطريق الوحيد الذي يقود إلى أي مكان سوى العودة إلى الحزن".

وقال برّاك إن "دروز سورية شعب ذو تاريخ نبيل وعريق"، لكنه أضاف أنه "حيثما يغيب الحكم، تملأ العصابات الفراغ، واليوم تنقلب قلة قليلة ذات دوافع سامة على أبناء مجتمعها".

وأشار في هذا السياق إلى عاطف هنيدي، أحد وجهاء السويداء، وقال إنه "احتُجز تعسفيًا وطُرد من منزله"، مضيفًا أن فريقه "على تواصل مع السيد هنيدي ومع آخرين عالقين في حملة العنف داخل المجتمع".

وكان التلفزيون السوري الرسمي قد أفاد، الجمعة، بأن "مجموعات خارجة عن القانون" في السويداء أجبرت هنيدي على مغادرة المدينة، بعد اختطافه من منزله على خلفية بيان أصدره أدان فيه تصريحات المرجعية الدرزية حكمت الهجري، قبل أن يصل لاحقًا إلى دمشق.

في المقابل، قالت قوات "الحرس الوطني" التابعة للهجري إن مقاتليها تحركوا "لاحتواء الموقف ومنع أي احتكاك يهدد السلم الأهلي"، وإن هنيدي "توجه إلى مدينة دمشق بناء على طلبه الشخصي".

ودعا برّاك إلى مواصلة بناء التعاون بين الدروز والعشائر العربية والدول المجاورة للسويداء "بخيوط من التسامح والتفاهم"، ضمن ما وصفه بـ"أمة واحدة وشعب واحد، بثقافات وأديان متنوعة ومحترمة"، مشددًا على أن استخدام القوة ينبغي أن يبقى "في يد الدولة وحدها".

وأضاف أن الحكومة السورية "بدأت مواجهة الجرائم الخطيرة التي ارتكبتها قواتها في تموز/ يوليو الماضي، ومحاسبة المسؤولين عنها أمام محاكمها"، معتبرًا أن هذا المسار "هو اتجاه الأمل ويجب أن يستمر".

وقال برّاك إن "الطريق الوحيد إلى الأمام هو حوار يحقق المساءلة، ويعيد الأمن، ويفتح الطريق أمام عودة النازحين وإعادة بناء ما دُمّر". وختم بالدعوة إلى "ضبط النفس في التصرفات، والتواصل الجاد"، مضيفًا أن "البديل عن الحوار ليس النصر، وإنما جولة جديدة من الحداد".

وتشهد السويداء توترًا متصاعدًا خلال الأيام الأخيرة، بعد إصابة عشرة من عناصر قوات الأمن الحكومية، وفق وسائل إعلام رسمية، في مواجهات مع مجموعات مسلحة محلية، وذلك في أعقاب مقتل مدنيين اثنين في اشتباكات مماثلة غرب مدينة السويداء.

وتخضع مدينة السويداء وأجزاء من المحافظة لسيطرة فصائل مسلحة محلية، بينها "الحرس الوطني" التابع للهجري، الذي أعلن مؤخرًا أن طائفته "جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل" وفقا لمزاعمه.

وسبق لإسرائيل أن تدخلت عسكريًا في سورية بذريعة "حماية الدروز"، وشنّت غارات خلال جولات التوتر في المحافظة، في وقت تواصل فيه احتلال أراض سورية وتنفيذ توغلات واعتداءات متكررة في الجنوب.