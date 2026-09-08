توغل إسرائيلي جديد في القنيطرة تضمن مداهمة وتفتيش منزل في قرية بريقة

فوات إسرائيلية توغلت في قرية بريقة الواقعة في ريف القنيطرة بالجنوب السوري، حيث داهمت منزلا لمواطنين سوريين وأجرت تفتيشا فيه، وذلك وسط سلسلة من التوغلات شبه اليومية التي يعانيها الجنوب السوري في الآونة الأخيرة.

توغلت قوات إسرائيلية اليوم، الثلاثاء، في قرية بريقة بمحافظة القنيطرة جنوبي سورية، وداهمت منزلا في المنطقة وأجرت تفتيشا فيه.

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وقالت قناة "الإخبارية السورية" الرسمية: "قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية بريقة بريف القنيطرة وتداهم منزلا وتفتشه".

ولم تذكر القناة تفاصيل عن حجم القوة المتوغلة أو الإبلاغ عن اعتقالات، كما لم يصدر تعليق رسمي سوري أو إسرائيلي بشأن التوغل.

وتأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة من التوغلات والقصف الإسرائيلي في القنيطرة خلال الأيام الأخيرة.

والأحد، أفادت "الإخبارية السورية" بأن القوات الإسرائيلية أطلقت قذيفة مدفعية على محيط قرية الصمدانية الشرقية وسط ريف المحافظة.

وقبلها بيوم، أطلقت القوات الإسرائيلية 6 قذائف مدفعية على أطراف بلدة الرفيد جنوبي القنيطرة.

كما توغلت قوة مؤلفة من 5 آليات عسكرية في محيط البلدة، قبل أن تنسحب دون تسجيل اعتقالات.

كما شهدت بريقة نفسها توغلات إسرائيلية متكررة خلال الأشهر الماضية، بينها توغل في 31 تموز/ يوليو، حين دخلت قوة مؤلفة من 3 آليات عسكرية القرية وأقامت حاجزا وفتشت المارة، دون تسجيل اعتقالات.

وتشهد مناطق في جنوبي سورية توغلات واعتداءات إسرائيلية شبه يومية، لا سيما في محافظتي القنيطرة ودرعا، تشمل عمليات دهم وتفتيش واعتقالات وإقامة حواجز عسكرية.