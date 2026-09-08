محققون أمميون: عمليات إسرائيل في سورية قد ترقى إلى جرائم حرب

قالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سورية والتابعة للأمم المتحدة، إنها وثّقت في حزيران/ يونيو 2026 احتجاز القوات الإسرائيلية 49 شخصا، بينهم طفلان، يُعتقد أنهم نُقلوا عبر الحدود، مشدّدة على أن هذه الأفعال "قد ترقى إلى جرائم حرب".

ذكر محققون تابعون للأمم المتحدة، الثلاثاء، أن عمليات إسرائيل في سورية، والتي تشمل احتجاز عشرات الأشخاص، قد ترقى إلى "جرائم حرب".

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وقالت عضو لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية التابعة للأمم المتحدة فيونوالا ني أولاين، إن "اللجنة تشعر بقلق كبير إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة" في سورية.

منذ إطاحة نظام بشار الأسد في كانون الأول/ ديسمبر 2024، شنّت إسرائيل مئات الغارات على سورية، تركزت على أهداف عسكرية قالت إن ضربها يهدف إلى منع السلطات الجديدة من الاستحواذ على ترسانة جيش النظام السابق.

كما توغّلت قواتها خارج المنطقة العازلة المحاذية لهضبة الجولان التي تحتل معظمها منذ العام 1967، وصولا إلى جبل الشيخ الفاصل بين لبنان وسورية، وأعلنت عزمها إقامة منطقة منزوعة السلاح في جنوب سورية. ويكرر مسؤولون إسرائيليون أن قواتهم لا تعتزم الانسحاب من المنطقة.

وقالت ني أولاين "إن الأنشطة العسكرية الإسرائيلية في جنوب سورية تشهد تصعيدا وترسّخا متزايدين، وتتّسم بتوغلات برية ودوريات وغارات وعمليات دهم وتفتيش متكرّرة".

واعتبرت أن "إقامة إسرائيل شبكة من نقاط التفتيش المؤقتة والبنى التحتية العسكرية الدائمة على الأراضي السورية أثرت بشكل كبير على السكان المدنيين".

وقالت اللجنة إنها وثّقت في حزيران/ يونيو 2026 احتجاز القوات الإسرائيلية 49 شخصا، بينهم طفلان، يُعتقد أنهم نُقلوا عبر الحدود، مشدّدة على أن هذه الأفعال "قد ترقى إلى جرائم حرب".

وتابعت المحقّقة "سواء تعلّق الأمر بالاستجوابات أو الاحتجاز أو تدمير المساكن أو الإضرار بالبيئة أو تدمير الممتلكات، فإن عددا كبيرا من هذه الأفعال محظور صراحة في الأراضي المحتلة (...) أو لا يمكن تبريره إلا بضرورة عسكرية ملحّة مثبتة على نحو واف".

وأضافت "تقع على عاتق قوة الاحتلال التزامات قانونية واضحة جدا تقتضي حماية السكان المدنيين (...) لكن ما نراه في الواقع هو عكس ذلك تماما"، مشيرة خصوصا إلى "تدمير سبل العيش وانعدام الوصول إلى الرعاية الطبية، واستحالة كسب الرزق، واستحالة العودة إلى المنازل بسبب إقامة حواجز ومتاريس تعرقل حرية تنقل الأشخاص".

ومن جهة أخرى، سلّطت اللجنة الضوء على "التحديات الكبرى" التي تواجهها البلاد على صعيد حقوق الإنسان، لا سيما "هشاشة الحيّز المدني، والتداعيات السياسية والاقتصادية للنزاع السوري، والانتهاكات القائمة على النوع الاجتماعي، واستمرار حالة عدم الاستقرار في السويداء، والأوضاع في مرحلة ما بعد النزاع، بما في ذلك قضايا الاحتجاز في شمال شرق البلاد".

كما شدّدت على ضرورة "ضمان خضوع جميع مرتكبي الانتهاكات في سورية للمساءلة، خصوصا في ما يتّصل بأعمال العنف في الساحل السوري وغرب البلاد مطلع العام 2025، وكذلك في السويداء في تموز/ يوليو 2025، بما يشمل قضية المفقودين".

وأوضحت ني أولاين أن تقريرا "أكثر شمولا بشأن مجمل هذه التحقيقات" سيُقدَّم إلى مجلس حقوق الإنسان خلال دورته المقبلة التي ستعقد في الربيع.