سورية: 4 قتلى و10 مصابين في انفجار مخزن أسلحة في ريف إدلب

أدى انفجار في مخزن للأسلحة ومخلفات الحرب إلى مقتل 4 سوريين وإصابة 10 آخرين، ووقع الانفجار في مستودع على طريق سرمدا في ريف محافظة إدلب.

قُتل 4 أشخاص وأصيب 10 آخرون، الأربعاء، جراء انفجار مستودع ذخيرة على طريق سرمدا بريف محافظة إدلب شمال غربي سورية.

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ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية، أن الانفجار وقع في مخزن ‌‏مؤقت مخصص لجمع ‏الأسلحة ومخلفات الحرب قبل نقلها، وأسفر عن إصابة عدد ‌‏من العاملين في الوزارة.‏

وأضافت أن وحدات الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة على تأمين موقع ‌‏الحادثة.‏

وأوضح مدير المكتب الإعلامي في مديرية صحة إدلب، صبحي عساف، أن ‌‏الحصيلة الأولية لضحايا الانفجار وصلت إلى 4 ‏قتلى و10 إصابات خفيفة إلى ‏متوسطة، مشيرا إلى أن فرق الإنقاذ تواصل البحث عن مفقودين تحت الأنقاض.

(وكالة الأنباء السورية)

‏وقالت قناة "الإخبارية السورية" الرسمية، إن: "قوى الأمن الداخلي تغلق الطرق المؤدية إلى موقع الانفجار "حفاظا على سلامة المدنيين".

وتقع سرمدا شمالي محافظة إدلب، وتعد من أبرز المراكز السكانية والتجارية في المنطقة.