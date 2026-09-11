سورية: قصف إسرائيلي قرب بيت جن وإطلاق نار على منازل في درعا

استهدفت إسرائيل محيط بلدة بيت جن السورية مرتين بقذائف المدفعية، فيما أطلقت قواتها النار على منازل المدنيين في بلدة بريف درعا الغربي، مع تواصل الانتهاكات والعمليات والتوغلات الإسرائيلية في جنوب سورية بشكل يومي.

قصف الجيش الإسرائيلي، الجمعة، محيط بلدة بيت جن بمحافظة ريف دمشق جنوبي سورية مرتين، فيما أطلق النار على منازل المدنيين في بلدة معرية بريف درعا الغربي؛ وفق إعلام سوري رسمي.

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وأفادت قناة سورية، بأن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على منازل المدنيين في معرية، دون أن تورد معلومات عن إصابات أو أضرار.

وفي ريف دمشق، قالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف محيط تلة باط الوردة قرب بلدة بيت جن بعدة قذائف مدفعية".

وهذا القصف هو الثاني الذي يستهدف محيط البلدة الجمعة، بعدما أفادت الوكالة في وقت سابق، بسقوط قذيفة مدفعية إسرائيلية في أراض زراعية غربي بيت جن، من دون أن تورد معلومات عن خسائر بشرية أو أضرار مادية.

وتعرضت بيت جن ومحيطها لقصف إسرائيلي متكرر، إذ أفادت "سانا" باستهداف محيط تلة باط الوردة بقذائف مدفعية في 5 أيلول/ سبتمبر الجاري.

وسبق ذلك قصف المنطقة ذاتها بـ4 قذائف مدفعية في 3 أيلول/ سبتمبر، وبـ3 قذائف في 29 آب/ أغسطس الماضي؛ وفق الوكالة.

وفي 22 آب/ أغسطس، استهدفت مسيّرة إسرائيلية سيارة مدنية على طريق بيت جن، ما أدى إلى وقوع إصابات، بحسب "سانا"، فيما أجرت قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك "أندوف" لاحقا جولة في الموقع لتوثيق آثار الاستهداف.

وتشهد مناطق في جنوب سورية توغلات وعمليات عسكرية إسرائيلية متكررة منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024.

وبعد الإطاحة بنظام الأسد وسّعت إسرائيل وجودها إلى المنطقة السورية العازلة ومواقع أخرى، بينها الجانب السوري من جبل الشيخ.

وتقول دمشق إن التحركات الإسرائيلية تمثل انتهاكا لسيادتها واتفاق فض الاشتباك لعام 1974، وتطالب بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي السورية.